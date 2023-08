Expointer Rota da Acessibilidade da Expointer amplia as opções para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

"Esse é o primeiro passo de um longo caminho para facilitar a vida das pessoas com deficiência”, projeta Lang. Foto: Fernando Dias/Seapi "Esse é o primeiro passo de um longo caminho para facilitar a vida das pessoas com deficiência”, projeta Lang. (Foto: Fernando Dias/Seapi) Foto: Fernando Dias/Seapi

Cadeirantes circulam desde o primeiro dia da Expointer pela Rota da Acessibilidade e pelos espaços reformados no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência visual. A feira ocorre até 3 de setembro, das 8h às 20h30min, e os organizadores esperam ampliar sua visitação este ano.

Um dos beneficiados é o presidente da Faders Acessibilidade e Inclusão, Marco Antônio Lang, que é cadeirante. “Melhorou em alguns pontos. Em 46 anos, é a primeira vez que está se vendo alguma coisa na questão da acessibilidade e inclusão. Em relação ao ano passado já se nota melhorias. Esse é o primeiro passo de um longo caminho para facilitar a vida das pessoas com deficiência”, projeta.

De acordo com o assessor especial do Parque, Sandro Schlindwein, foram investidos cerca de R$ 160 mil nas transformações. “A Rota da Acessibilidade vai desde a entrada no Portão 5 até os pavilhões, sem precisar passar por chão de brita ou de terra. Foi feito um novo calçamento com 500 metros de extensão”, explica.

Para o próximo ano, será feita uma estação de acessibilidade em um estande no Pavilhão do Comércio, composta por uma via demarcada. “Este ano a gente só traçou e melhorou, sem deixar imperfeições no chão”, detalha.

As rampas de acesso em cada um dos pavilhões e no prédio da Administração Central também são novidades. “Estão sendo feitas seguindo a legislação à risca, como inclinação de 15 graus. A da Administração contará também com um piso tátil [especial para deficientes visuais]”, conta Schlindwein.

Ainda no prédio da Administração, foi instalado um elevador, que dá acesso ao auditório do segundo andar, onde ocorrem vários eventos, e que custou R$ 100 mil.

