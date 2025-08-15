Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam mais de 9 mil oportunidades de emprego a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O setor econômico com mais oportunidades é o da indústria com 40% das vagas Foto: ABr

A partir desta segunda-feira (18), as agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam 9.348 oportunidades de emprego. Desse total 8.483 são permanentes, 807 temporárias, 25 para Jovem Aprendiz e 33 para estágio.

Das ocupações disponibilizadas, 257 são exclusivas para pessoas com deficiência e 7.166 aceitam pessoas com deficiência. As vagas são atualizadas diariamente.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades de emprego podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou ainda tem a facilidade de, em casa, ou onde quer que esteja, acessar o Portal Emprega Brasil, por meio do site servicos.mte.gov.br. Aqueles que dispõe de smartphone podem baixar o aplicativo CTPS Digital. A relação de endereços das unidades Sine está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Do total das 9.348 vagas abertas, o setor econômico com mais oportunidades é o da indústria com 40%, serviços com 26% e comércio 23%. Das vagas, 85% não exigem experiência e 35% não exige escolaridade. Ainda em relação a escolaridade 20% das vagas exigem Ensino Médio completo e 20% exigem Ensino Fundamental completo. Com relação a remuneração, 65% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas no Estado são: Erechim (500), Nova Santa Rita (454), Candelária (327), Porto Alegre (342) e Santa Maria (258)

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.725), operador de caixa (425), trabalhador polivalente da confecção de calça (304), auxiliar de logística (297), vendedor de comércio varejista (286), abatedor (284), faxineiro (257), auxiliar no processamento de fumo (250), e servente de obras (159).

Em Porto Alegre e Região Metropolitana as agências da FGTAS possuem 2.975 vagas de trabalho sendo 2.737 permanentes e 205 temporárias, 11 para Jovem Aprendiz e 22 estágios. Das ocupações disponibilizadas, 96 são exclusivas para pessoas com deficiência e 1.653 aceitam pessoas com deficiência.

O setor de serviços é o destaque com 41% das oportunidades, indústria com 26% e comércio com 26%. Com relação a experiência na função 80% das vagas não exigem experiência e a escolaridade é de 26% com Ensino Médio completo e 25% Ensino Fundamental incompleto. A remuneração das oportunidades, 64% variam de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com maior número de vagas são as localizadas nos municípios de: Nova Santa Rita (454), Porto Alegre (342), Campo Bom (254), Sapiranga (202) e Canoas (173).

As ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (339), auxiliar de logística (285), operador de caixa (137), vendedor de comércio varejista (112), atendente de lojas e mercados (110), trabalhador polivalente da confecção de calça (91), embalador a mão (71), armazenista (62)auxiliar nos serviços de alimentação (61) e pedreiro (58).

