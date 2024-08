Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul realizam feirão de empregos dirigido ao público jovem nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Será prestado atendimento preferencial aos jovens com idades entre 14 e 29 anos.(Foto: ABr)

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realizará o evento Ação Jovem, nesta sexta-feira (16) nas 152 Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, será prestado atendimento preferencial aos jovens com idades entre 14 e 29 anos.

O evento reunirá a oferta de vagas de estágio, aprendizagem profissional e primeiro emprego; além de entrevistas de emprego, informações sobre a Carteira de Trabalho Digital e atividades de orientação profissional. Os empregadores interessados em participar do evento podem entrar em contato com a Agência FGTAS/Sine do seu município para realizar o cadastramento gratuito das vagas. A relação de telefones e e-mails das unidades está disponível no site da FGTAS.

No dia do evento, o atendimento será prestado no horário habitual de funcionamento das Agências, por ordem de chegada, por meio da distribuição de senhas, mediante apresentação de documento de identificação que contenha CPF e foto. Em Porto Alegre, serão realizadas entrevistas de emprego, a partir das 9h, no Espaço de Eventos do Mercado Público. Na data, também haverá encaminhamento para vagas nas Agências FGTAS/Sine Porto Alegre Azenha, Zona Norte e Tudo Fácil Zona Sul.

O evento será promovido em alusão à Semana Estadual da Juventude no RS, instituída pela Lei 14.723/15, que visa fortalecer a inserção do jovem no mundo do trabalho.

Já os trabalhadores que desejarem agilizar seu atendimento poderão realizar a retirada antecipada da carta de encaminhamento para as entrevistas até esta quinta-feira (15), presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima, com documento de identificação que contenha CPF e foto, ou pelo aplicativo Sine Fácil (disponível para download gratuito no Google Play). Os endereços e horários de funcionamento das agências estão disponíveis no site da FGTAS.

