Mundo Ex-primeira-dama da Argentina diz que agressões de Fernández começaram em 2016

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alberto Fernández voltou a negar a acusação de violência doméstica contra Fabiola Yañez Alberto Fernández voltou a negar a acusação de violência doméstica contra Fabiola Yañez. (Foto: Reprodução/Presidência da Argentina)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo o jornal argentino “Clarín”, nesta segunda-feira (12), a ex-primeira-dama da Argentina concretizou sua denúncia contra Alberto Fernández no Consulado argentino de Madri, na Espanha. Fabiola Yañez, que pediu para ser considerada autora do processo, afirma que as agressões do ex-marido começaram em 2016 e o acusa de lesões graves e abuso de autoridade.

Em um documento de 20 páginas, Yañez diz ter sido vítima de “lesões graves duplamente qualificadas pelo vínculo e perpetradas no quadro da violência de gênero com abuso de poder e autoridade”. Ela também quer que Fernández seja acusado de ameaças coercitivas e deu detalhes sobre repetidos atos de violência.

A primeira denúncia contra Alberto Fernández nesse processo, aberto na semana passada, era por ferimentos leves. A defesa de Fabiola não concorda com esta classificação. Segundo o documento apresentado, Yañez sofreu “atos de assédio, maus-tratos e desprezo” desde 2016, muito antes da campanha eleitoral que levou Alberto Fernández à Casa Rosada, e a agressão da qual ela foi vítima aconteceu em um apartamento de Puerto Madero que o empresário argentino Pepe Albistur emprestou ao ex-marido.

O ex-presidente da Argentina Alberto Fernández voltou a negar a acusação de violência doméstica contra sua ex-esposa, a também ex-primeira-dama Fabiola Yañez neste fim de semana. Fernández afirmou que o olho roxo que Yañez exibiu em uma foto para provar a agressão é um “tratamento estético contra rugas”, segundo o jornalista Horacio Verbitsky, que entrevistou o ex-presidente.

Na entrevista, que ainda não foi publicada na íntegra, o ex-presidente usou também o fato de, segundo ele, Yañez ter feito tratamento de fertilidade, para tentar provar sua inocência.

“Se eu sou um agressor, por que ela se submeteu a um tratamento de fertilidade para que tivéssemos um filho?”, afirmou Fernández, também de acordo com o jornalista argentino, do site “El Cohete a La Luna”. O ex-casal tem um filho de dois anos.

As agressões, segundo Fabiola Yañez, ocorreram quando Fernández era presidente da Argentina, entre 2019 e 2023. Mas só vieram à tona na semana passada, quando Yañez fez a denúncia durante uma videoconferência com o juiz federal Julián Ercolini, que ordenou imediatamente uma ordem para que o ex-presidente não se aproxime dela e não deixe o país.

A ex-primeira-dama contou que era agredida fisicamente quando vivia na Quinta de Olivos, residência oficial da presidência argentina. Fernández foi presidente da Argentina entre 2019 e 2023. O ex-presidente negou as acusações em nota publicada nas redes sociais e afirmou que vai apresentar à Justiça “as provas e testemunhos que evidenciarão o que realmente aconteceu”.

Na última quinta-feira (8), imagens da ex-primeira-dama com hematomas no braço e no rosto foram reveladas pelo site de notícias argentino Infobae. Na troca de mensagens com o ex-companheiro, Yañez cita que foi agredida por três dias seguidos.

Em outro trecho, ela afirmou: “Isso não funciona assim, você me agride o tempo todo. É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação”.

A Justiça argentina realizou na sexta-feira (9) uma operação de busca e apreensão no apartamento de Alberto Fernández, e um celular foi confiscado durante a ação. Segundo a imprensa argentina, a medida visa verificar se o ex-presidente continuou “assediando” sua ex-parceira após receber a notificação de que não deveria manter contato com ela. No momento da operação, Fernández estava no apartamento acompanhado do meio-irmão Pablo Galindez e de algumas outras pessoas. Esta é a primeira medida adotada no caso, que está sob sigilo.

Yáñez, de 43 anos, e Fernández, de 65, foram casados durante todo o mandato dele e tiveram um filho em 2022 chamado Francisco. Fabiola Yáñez vive em Madri com o filho, enquanto Fernández mora em Buenos Aires.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ex-primeira-dama-da-argentina-diz-que-agressoes-de-fernandez-comecaram-em-2016/

Ex-primeira-dama da Argentina diz que agressões de Fernández começaram em 2016

2024-08-12