Porto Alegre Agendamento de vacinas para idosos acamados em Porto Alegre ganha novo canal

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Visitas das equipes podem ser solicitadas também por WhatsApp Foto: Cristine Rochol/Prefeitura de Porto Alegre Visitas das equipes podem ser solicitadas também por WhatsApp (Foto: Cristine Rocho/Prefeitura de Porto Alegre) Foto: Cristine Rochol/Prefeitura de Porto Alegre

Para facilitar o agendamento de vacinação contra o coronavírus para idosos acima de 60 anos, que estejam acamados, com dificuldade de locomoção por deficiência ou imunodeprimidos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza mais um canal de comunicação. As visitas das equipes de atendimento podem ser solicitadas agora também pelo WhatsApp (51) 99388-0881.

Além disso, o pedido de vacinação pode ser feito pelos canais digitais de atendimento ao cidadão da prefeitura. O aplicativo #EuFaçoPOA, exclusivo para celulares e tablets, e o 156Web Conecta Cidadão, que oferece ainda LiveChat para esclarecimento de dúvidas, são alternativas mais rápidas que o telefone 156, onde há fila de espera.

Para informações sobre a vacina e cadastro para recebimento da dose, estão disponíveis os e-mails 156poa@portoalegre.rs.gov.br e ouvidoria@sms.prefpoa.com.br, o telefone 136 e o WhatsApp (51)3289-2656.

É necessário ter em mãos o número do CPF. Os demais dados para o cadastro são nome do paciente, data de nascimento, confirmação da condição de acamado, se há dificuldade de locomoção e se conta com auxílio de cuidadores.

