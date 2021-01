Porto Alegre Agendamento para vacinação de acamados pode ser feito pela internet em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

Através do 156Web, é possível agendar a vacinação de idosos acamados com mais de 75 anos. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Através do 156Web, é possível agendar a vacinação de idosos acamados com mais de 75 anos. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura disponibiliza plataformas alternativas ao telefone 156 para agendamento da vacinação em domicílio contra a Covid-19. Através do 156Web, é possível agendar a vacinação de idosos acamados com mais de 75 anos. O acesso pode ser feito também pela Central do Cidadão, no site da prefeitura.

No atendimento telefônico do 156, no momento, há fila de espera para esse serviço devido à alta demanda de ligações. Para facilitar o atendimento, é necessário ter em mãos o número do CPF e do cartão do SUS. Por enquanto, a vacinação em domicílio é para idosos com mais de 75 anos acamados.

A prefeitura reforça que o Atendimento 156, tanto online ou por telefone, funciona também fora do horário comercial, disponível 24 horas e nos sete dias da semana, inclusive feriados.

