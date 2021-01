Rio Grande do Sul Chegam ao Rio Grande do Sul 53,4 mil novas doses da CoronaVac

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

O reforço pertence ao novo lote de 4,1 milhões, aprovado pela Anvisa na sexta. Foto: Cristine Rochol/PMPA O reforço pertence ao novo lote de 4,1 milhões, aprovado pela Anvisa na sexta. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Rio Grande do Sul recebeu, na manhã desta segunda-feira (25), um novo lote da vacina CoronaVac, com 53,4 mil doses, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O reforço pertence ao novo lote de 4,1 milhões, aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), na sexta-feira (22). Para distribuição imediata, o Butantan liberou 900 mil doses.

Assim como as 341,8 mil doses da CoronaVac que já chegaram ao Estado, as novas doses também serão ministradas em duas aplicações, e serão destinadas majoritariamente aos trabalhadores da saúde.

Vindo do aeroporto de Guarulhos (SP), o voo Latam LA 3211 chegou por volta das 11h no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Neste domingo (24), o Estado recebeu um lote com cerca de 116 mil doses da vacina contra a Covid-19. A vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. Todas as 116 mil doses já foram enviadas para as 18 CRSs (Coordenadorias Regionais da Saúde), que fazem a redistribuição aos municípios.

O lote desta segunda-feira é o terceiro recebido pelo Estado. Na segunda-feira passada (18), o RS também recebeu 341,8 mil unidades da CoronaVac.

Somados os três lotes, o Rio Grande do Sul já recebeu 511,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

