Economia Sine Municipal oferece mais de 90 vagas de emprego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

A maior demanda é para porteiro, com 20 vagas Foto: SMDSE/PMPA a maior demanda é para porteiro, com 20 vagas. (Foto: SMDSE/PMPA) Foto: SMDSE/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece, a partir desta segunda-feira (25), 93 vagas de emprego. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para porteiro, com 20 vagas, seguido por auxiliar de limpeza, com 14, e auxiliar de linha de produção, com 12 postos abertos.

O órgão disponibiliza agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas. No entanto, o atendimento presencial, com distribuição de fichas, continua sendo realizado normalmente.

Os interessados também podem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil. A sede do Sine Municipal funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Os candidatos devem levar a carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

Acabador de mármore e granito – 2

Agente de inspeção (qualidade) – 7

Ajudante de estruturas metálicas – 3

Alimentador de linha de produção – 2

Atendente de padaria – 1

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de cozinha – 10

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 14

Auxiliar de linha de produção – 12

Auxiliar de manutenção predial – 4

Auxiliar de serviço de copa – 11

Auxiliar mecânico de ar-condicionado – 1

Colorista têxtil – 1

Condutor de veículo de carga – 3

Conferente de carga e descarga – 1

Consultor de vendas – 1

Cozinheiro geral – 7

Eletricista – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Estoquista – 4

Gerente administrativo – 1

Gerente de produção e operações – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Lavador de carros – 1

Mecânico de manutenção de ar-condicionado – 1

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração – 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) – 1

Mecânico montador – 2

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo – 1

Motorista de caminhão – 5

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista operador de caminhão-betoneira – 1

Oficial de manutenção predial – 4

Operador de caixa – 1

Operador de máquinas agrícolas – 1

Operador de retro-escavadeira – 1

Pedreiro – 8

Porteiro – 20

Projetista de móveis – 1

Recepcionista de hotel – 1

Servente de limpeza – 3

Soldador – 3

Técnico de enfermagem – 1

Técnico eletricista – 1

Técnico em nutrição e dietética – 5

Técnico em segurança do trabalho – 2

Vigilante – 5

