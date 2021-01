Política Presidente da Assembleia Legislativa assume o governo do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2021

O cargo foi passado por Ranolfo Vieira Júnior no Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O cargo foi passado por Ranolfo Vieira Júnior no Palácio Piratini. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Devido a compromissos oficias do governador Eduardo Leite fora do Rio Grande do Sul e das férias do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Ernani Polo, assumiu na manhã desta segunda-feira (25) como governador em exercício.

A posse ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. O cargo foi passado por Ranolfo, que estava no comando interino do Executivo desde sexta-feira (22).

“É um momento muito importante para o Estado, em que estamos recebendo novas doses de vacinas contra a Covid-19 e o nosso governador Eduardo Leite está fora do RS discutindo, entre outros assuntos, a possibilidade de o governo adquirir vacina. O deputado Ernani Polo tem uma grande história no RS e não tenho dúvidas quanto ao merecimento em chegar para assumir este posto hoje. Em nome também do governador Eduardo Leite, quero desejar uma boa gestão nestes dois dias”, destacou o vice-governador.

Polo, que encerra o seu mandato como presidente da Assembleia no dia 3 de fevereiro, fica à frente do Executivo até esta quarta-feira (27), quando Leite reassume o cargo.

“Para mim, é uma honra muito grande poder estar à frente do governo do Estado, no qual cumpriremos mais uma etapa de nossa trajetória. Nestes dois dias à frente do Palácio Piratini, vamos procurar desenvolver nossas ações sempre com o mesmo diálogo e com o compromisso com o bem público, como realizamos na presidência do Parlamento gaúcho”, afirmou o deputado.

