Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

O Dmae realiza serviços que podem afetar o abastecimento de água

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realiza na terça-feira (26) a terceira e última interligação da nova rede de água lançada em um trecho da rua Ramiro Barcelos.

As duas interligações anteriores foram executadas também em janeiro. Desta vez o trabalho será na esquina da Ramiro com a Vasco da Gama, no bairro Rio Branco. A rede antiga será desativada nesse ponto e também na esquina da avenida Osvaldo Aranha.

Recomenda-se reservar água para uso básico, porque o serviço deverá se estender por mais de oito horas. O abastecimento será interrompido na terça-feira, a partir das 8h30, e poderá faltar água em parte dos bairros Bom Fim e Rio Branco. A previsão é normalizar na madrugada de quarta-feira (27) podendo demorar mais nas partes altas da rede distribuidora.

Rede nova

O trecho de aproximadamente 350 metros da nova canalização em polietileno de alta densidade substitui a rede antiga em ferro fundido de diâmetro 110 milímetros. A obra atende a demanda de usuários locais por maior pressão da água. A ordem de início foi dada em novembro de 2020 e a previsão é de concluir até meados de fevereiro. Ao todo, cerca de trinta economias serão beneficiadas quando a nova rede entrar em carga, após a lavagem e a passagem dos ramais.

Normalização do abastecimento

Após a conclusão dos serviços, a água não volta de imediato à rede pública de abastecimento e aos imóveis, diferentemente da energia elétrica, que é quase instantânea.

A distribuição recomeça somente depois que reservatórios das Estações de Bombeamento (Ebats) acumulam nível suficiente para retomar o bombeamento, caso contrário os motores queimam.

Como regra, a água que chega à rede vai sendo consumida primeiro nas áreas próximas às estações, podendo demorar mais para chegar até as partes altas e as pontas da rede distribuidora. O forte calor faz aumentar o consumo de água, atrasando ainda mais a normalização nesses locais.

Aspecto da água

Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente devido ao arraste de micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, ligue 156, opção 2.

