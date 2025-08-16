Tecnologia Agendar chamadas e reação em ligações: as novas funções do WhatsApp

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

A atualização será liberada gradualmente no mundo todo. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp ganhou novos recursos de chamadas, incluindo uma ferramenta para agendar ligações com antecedência. Além disso, em conferências em grupo, haverá um botão para levantar a mão e pedir a palavra, além de emojis para reações.

A ideia da Meta, dona do mensageiro, é clara: transformar o WhatsApp em uma alternativa competitiva frente a plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Nos últimos anos, o app já havia dado passos nesse sentido, ampliando o limite de participantes, permitindo compartilhamento de tela e adicionando ferramentas para chamadas mais dinâmicas, entre outras mudanças que o deixam mais parecido com os concorrentes.

Agendamento de ligações

• Vá até a aba “Ligações” no WhatsApp.

• Toque no botão de adicionar (“+”)

• Escolha “Programar ligação”.

• Defina o nome, a descrição, a data, o horário e o tipo (voz ou vídeo).

• Escolha os convidados para a chamada ou crie um novo grupo.

Assim que o agendamento for feito, todos os participantes receberão um convite com os detalhes e poderão confirmar presença ou recusar. O organizador também pode cancelar, se necessário. Quando chegar o horário marcado, o app envia uma notificação para todos entrarem na conversa.

Também na aba Ligações, uma lista com os agendamentos ficará no topo da tela. Quando chegar a hora marcada, os participantes serão notificados para entrar na reunião.

Outras novidades

Já sobre as reações, o WhatsApp acaba de introduzir uma nova forma de se expressar durante as chamadas em grupo.

Assim como visto em outros aplicativos que possibilitam interações do tipo, agora é possível levantar a mão para indicar que quer falar e enviar reações para participar sem necessariamente interromper o discurso do orador. O menu de reações traz os emojis ‘joinha’, coração vermelho’, ‘chorando de rir’, ‘rosto surpreso’, ‘rosto chorando’ e ‘mãos juntas’.

• Levantar a mão: o usuário poderá tocar em um botão e indicar que deseja falar.

• Reações: o usuário poderá enviar emojis para se comunicar sem precisar interromper outros participantes, nem enviar mensagens no chat.

• Links de ligação: o criador do link receberá uma notificação a cada pessoa que entrar na chamada.

A atualização será liberada gradualmente no mundo todo. Com essas novidades, o app reforça que não é apenas um espaço só para trocar mensagens rápidas, mas quer se tornar cada vez mais completo para encontros virtuais, sejam eles de trabalho, estudo ou até aquela reunião de família que sempre rende boas risadas.

As novidades se juntam a outros recursos introduzidos recentemente no mensageiro. Ao longo das últimas semanas, o aplicativo do WhatsApp para Android ganhou opções para postagem de Status dentro de grupos e suporte para fotos em movimento. A equipe por trás da plataforma também apresentou novas propostas contra golpes digitais.

Segundo o WhatsApp, as ligações pessoais continuam protegidas com criptografia de ponta a ponta.

