Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

O cão participou de diversas operações no Rio Grande do Sul e fora do Estado Foto: Polícia Civil/Divulgação

O agente canino Koda, da raça Australian Cattle Dog, se aposentou aos 11 anos de idade. O cachorro atuou no faro de componentes de artefatos explosivos no N.O.C (Núcleo de Operações com Cães) do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil gaúcha.

Em nove anos de serviços prestados à corporação, ele participou de diversas operações no Rio Grande do Sul e fora do Estado, auxiliando a Força Nacional de Segurança durante a Copa das Confederações e na visita do papa Francisco ao Rio de Janeiro.

Koda curtirá a aposentadoria ao lado do seu tutor e adestrador, André Vizeu, que o adotou.

