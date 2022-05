Porto Alegre Procon Móvel atende consumidores neste sábado no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atendimento ocorre das 9h às 13h Foto: Divulgação O atendimento ocorre das 9h às 13h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Procon Móvel de Porto Alegre estará no Parque Farroupilha (Redenção) neste sábado (21), das 9h às 13h, para esclarecer dúvidas dos consumidores.

“O objetivo é atender cada vez melhor nossos consumidores, esclarecer todas as dúvidas sobre seus direitos, procurar mediar e acelerar os possíveis acordos com os fornecedores e prestadores de serviços. Convidamos os consumidores a comparecerem na Redenção no sábado”, afirmou o diretor do Procon de Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo.

O órgão de defesa do consumidor recebe denúncias de abusos praticados por fornecedores de produtos e serviços pelo aplicativo 156 e pelo site www.proconpoa.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre