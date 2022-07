Política Agente penitenciário que matou petista em Foz do Iguaçu está no hospital sob custódia

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jorge José da Rocha Guaranho matou o guarda municipal Marcelo Arruda durante sua festa de aniversário. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O agente penitenciário José da Rocha Guaranho, que matou o guarda municipal Marcelo Arruda, que comemorava aniversário, no domingo (10), em Foz do Iguaçu (PR), está sob custódia da polícia no hospital. Segundo a delegada responsável pelo caso, ele foi autuado em flagrante. O quadro de saúde dele é estável.

O guarda municipal foi morto a tiros na própria festa de aniversário de 50 anos, com temática do partido, pelo policial penal que teria gritado “aqui é Bolsonaro” ao chegar ao local. As informações constam no boletim de ocorrência.

No boletim, os policiais narram que chegaram ao local e encontraram as duas vítimas já caídas no chão. As testemunhas, todas presentes à festa de aniversário, contaram aos agentes que Guaranho chegou ao local em seu carro, onde também estavam sua esposa e sua filha, uma criança de colo. Ao descer do veículo com arma em mãos, ele gritou “Aqui é Bolsonaro” na direção das pessoas.

Cerca de 20 minutos depois, Guaranho retornou, dessa vez sozinho, e ainda armado. Neste momento, tanto Marcelo Arruda quanto a sua esposa se identificaram mostrando seus distintivos, de guarda municipal e policial civil, respectivamente, além de suas próprias armas funcionais. Ainda assim, Guaranho disparou dois tiros em Marcelo, que revidou com disparos. Os dois foram encaminhados para o hospital, mas Marcelo não resistiu. O BO também informa que os responsáveis pela sede do evento se comprometeram a disponibilizar as imagens das câmeras de monitoramento.

A Polícia Civil não confirma a motivação política do crime. “Estamos investigando. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que investigar. Estamos tentando extrair a verdadeira motivação”, comentou a delegada Iane Cardoso, da Polícia Civil do Estado do Paraná, em coletiva de imprensa.

Para a polícia, Jorge e Marcelo se conheciam, mas ainda não há indícios de que tenha havido divergências anteriores. “Ao que tudo indica ele não era convidado da festa. Estamos verificando porque ele foi até aquele local”, informou.

Nos próximos dias, a polícia deve ouvir a esposa de Marcelo e também a do agente penitenciário, além de todos que estiveram presentes na festa.

O guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado a tiros durante sua festa de aniversário de 50 anos, em Foz do Iguaçu (PR). A festa tinha como tema o PT e fazia várias referências ao ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política