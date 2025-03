Acontece AGERT realiza 27º Congresso de Rádio e Televisão em Canela

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Evento pontua soluções para problemas no cenário da comunicação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com foco em debater as tendências da radiodifusão no cenário atual, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT) realiza mais uma edição do Congresso da entidade, nos dias 26, 27 e 28 de outubro em Canela (RS). O evento reunirá profissionais e especialistas do setor, que durante os três dias de programação, abordarão as novas realidades do mercado.

O presidente da AGERT, Alessandro Bonamigo Heck, e o vice-presidente regional da Serra, Marcos Dytz Piccoli, destacaram a importância do Congresso para a atualização e o fortalecimento das emissoras gaúchas. “Vivemos um momento crucial para a radiodifusão, em que os desafios tecnológicos não podem ser vistos como obstáculos, mas sim como oportunidades. As recentes enchentes nos mostraram, mais uma vez, que a antena de sinal continua sendo o marco zero do jornalismo, garantindo um alcance que nenhuma outra plataforma possui”, ressaltou Heck.

As lideranças da entidade também apresentaram as principais atividades do Congresso, que tem como objetivo reunir especialistas e profissionais para discutir o futuro de dois dos principais meios de comunicação em um cenário de constantes transformações. “Teremos painéis técnicos voltados para profissionais do rádio e televisão, além de workshops que trarão soluções para a migração do rádio para o digital e novas estratégias comerciais. Além disso, será abordado no evento a chegada da TV 3.0 e seus efeitos nas mudanças do consumo de mídia”, afirmou Piccoli.

A expectativa é que o evento seja um marco para a radiodifusão gaúcha, incentivando a troca de conhecimento e fortalecendo a cooperação entre as emissoras para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da era digital.

