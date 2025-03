Acontece Porto Alegre sedia na próxima semana o maior evento de performance esportiva da América Latina

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

O evento está na sua oitava edição e é a primeira vez que acontece no Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução O evento está na sua oitava edição e é a primeira vez que acontece no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Considerado o maior evento de performance e movimento esportivo da América Latina, o Summit Internacional de Performance acontece na PUCRS, em Porto Alegre, entre os dias 26 e 30 de março. O evento está na sua oitava edição e é a primeira vez que será realizado no Rio Grande do Sul.

A atração, realizada em parceria com a Mwove Education e o Grupo Austral, inclui palestras, workshops e treinos que contarão com a participação de mais de 40 especialistas nacionais e internacionais, promovendo conhecimento e experiências práticas na área da saúde e performance esportiva.

Durante os cinco dias de evento ocorrerão atividades, desde o início da manhã até o final da tarde, voltadas para médicos, fisioterapeutas, atletas, nutricionistas e educadores físicos. Além das palestras especializadas no tema de performance esportiva, uma das novidades da edição deste ano são os workshops. Serão 12 opções de cursos com duração de 4 horas que darão direito a certificado aos participantes.

A programação completa e a inscrição para o evento pode ser conferida diretamente no site do Summit Internacional de Performance.

Haverá também uma feira com espaço dedicado a fornecedores e empresas do mercado fitness e da performance, com expectativa de 3 mil visitantes. Todas as atrações estarão distribuídas entre o Centro de Eventos, Salão de Atos, auditórios e áreas esportivas da Universidade.

Serviço

O que: Summit Internacional de Performance 2025

Quando: de 26 a 30 de março de 2025

Onde: PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Partenon – Porto Alegre)

Público: Médicos, fisioterapeutas, atletas, nutricionistas e educadores físicos

Ingressos e inscrições: pelo link

2025-03-20