Esporte Endrick tem a melhor média de gols por minuto entre os centroavantes da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Atacante do Real Madrid foi convocado após corte de Neymar Foto: Rafael Ribeiro/CBF Atacante do Real Madrid foi convocado após corte de Neymar. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, tem quebrado a cabeça para montar a equipe que entrará em campo nos próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Sem Neymar, que tem uma lesão na coxa e seria usado como falso 9 durante os confrontos. Agora, o treinador apenas duas opções de jogadores para atuar como centroavante: Endrick e João Pedro.

Endrick foi chamado justamente após o corte de Neymar. O que impressiona no jogador do Real Madrid é o número de gols por minuto. Nesta temporada, o jogador disputou 28 jogos e marcou em seis oportunidades. Ao todo, somou 496 minutos em campo, em média um gol a cada 82 minutos.

João Pedro, do Brighton, marcou mais gols que Endrick na temporada, com 8 em 25 partidas. O jogador tem um gol a cada 230 minutos. Ele deve ser a opção do treinador, ao lado de Rodrygo, Vinícius Júnior e Raphinha.

“Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou a função de 9 na seleção e no seu clube. Tem um perfil interessante, consegue flutuar e se projetar na área. Quero uma equipe com movimentação e mobilidade, que não fiquemos posicionais. Qualquer nome que for a campo, teremos homens de definição”, disse Dorival, quando questionado sobre a ausência de centroavantes após a convocação.

