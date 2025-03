Porto Alegre Três homens são presos em flagrante pela tortura de mulheres em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Os policiais encontraram duas mulheres sendo torturadas e outra mantida em cárcere privado. Foto: Divulgação/PCRS Os policiais encontraram duas mulheres sendo torturadas e outra mantida em cárcere privado. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

Três homens foram presos em flagrante, e um menor apreendido, suspeitos de estarem torturando mulheres dentro de uma residência no bairro Sarandi, em Porto Alegre.

Segundo a delegada Ana Flávia, a ação iniciou após a equipe de investigação estar monitorando um ponto de tráfico de drogas em via pública, localizado no bairro Sarandi, e ouvir gritos de uma mulher pedindo socorro vindo da residência monitorada. Os policiais civis chegaram ao local, onde encontraram duas mulheres sendo torturadas naquele momento e outra mantida em cárcere privado.

Conforme as vítimas, os homens teriam obrigado uma das mulheres a chamar sua amiga para a emboscada. A terceira vítima teria sido obrigada a ceder sua residência para a prática do crime, tendo sido mantida presa no local.

“Os policiais civis subiram correndo as escadas da residência e logo depararam-se com duas das vítimas, que gritavam pedindo ajuda e relataram estarem sofrendo tortura. A vítima de 33 anos encontrava-se ensanguentada, tremendo e com várias lesões aparentes no rosto e no corpo. Já a vítima de 27 anos encontrava-se bastante abalada, tendo dito ter sido obrigada a testemunhar a amiga ser torturada”, disse a delegada.

Na sequência, os policiais conseguiram libertar a dona da residência, que estava presa em um dos cômodos da casa. A vítima relatou que, ainda naquele dia, teria sido obrigada a deixar o local para que fosse utilizado como ponto de tráfico pela organização criminosa.

Segundo as vítimas, a tortura teria sido utilizada como forma de castigá-las, pois os criminosos acreditavam que elas passavam informações para fora da organização criminosa.

“Os indiciados responderão pelos crimes de tortura, cárcere privado e corrupção de menores”, concluiu a delegada.

2025-03-20