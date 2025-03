Celebridades Gusttavo Lima confirma desistência de candidatura à Presidência em 2026

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Cantor diz que quer continuar na carreira artística e no empreendedorismo. Foto: Reprodução Cantor diz que quer continuar na carreira artística e no empreendedorismo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução

O cantor e empresário Gusttavo Lima anunciou em uma rede social nesta quarta-feira (19) que desistiu da intenção de disputar a presidência da República em 2026 – anunciada pelo próprio artista no começo do ano.

“Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político, em 2026 não serei candidato, nem mesmo não sou filiado a qualquer partido. Manifestei sim meu interesse de ajudar o Brasil, meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público”, disse.

No vídeo, Gusttavo Lima diz que quer continuar na carreira artística e no empreendedorismo. E que, mesmo sem disputar cargo político, quer seguir ajudando a sociedade.

“Quero que todos os lados políticos se unam em prol do povo brasileiro. Vou continuar minha carreira política e tocar os meus negócios. Tenho muitas novidades para vocês que acompanham a vida do bebê aqui. Peço a todos que respeitem a minha opinião, a minha posição e a minha imparcialidade”, seguiu.

No começo de janeiro, Gusttavo Lima disse ao portal “Metrópoles” que se candidataria e que o Brasil “precisa de alternativas”. Na época, tentou rejeitar rótulos de direita e esquerda – embora tenha manifestado, anteriormente, apoio a políticos de direita como Jair Bolsonaro e Pablo Marçal.

No vídeo em que anuncia a desistência, com mais de 5 minutos, Gusttavo Lima diz que quer seguir com trabalhos sociais e sonha em “criar Instituto Gusttavo Lima, o Instituto Embaixador” – em referência ao apelido que recebeu após ser considerado o embaixador da Festa do Peão de Barretos (SP).

“Durante muito tempo, eu nunca manifestei nada sobre política, muito menos em ser candidato a algum cargo. Mas, como todo brasileiro, também quis, né? Com menos desigualdade para todo mundo. Prova disso foram todas as ações sociais, todos os meus esforços, né? Que eu não medi durante esse tempo todo em ajudar milhares e milhares de brasileiros”, diz o cantor.

O nome do cantor chegou a ser considerado em diversas pesquisas de intenção de voto. Em uma delas, o artista apareceu com a menor diferença para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um eventual segundo turno.

No levantamento da Genial/Quaest, em um primeiro cenário, o petista tinha 41% das intenções de voto, ante 35% do sertanejo. Os indecisos somavam 3% e os brancos, nulos ou que não vão votar eram 21%. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e g1.

Gusttavo Lima confirma desistência de candidatura à Presidência em 2026

