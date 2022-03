Porto Alegre Aglomeração com 400 pessoas é dispersada na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Guarda Municipal recebeu denúncias de perturbação do sossego Foto: Cesar Lopes/PMPA Guarda Municipal recebeu denúncias de perturbação do sossego. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Operação Esforço Concentrado realizou, na noite de sábado (05) e na madrugada deste domingo (06), ações de fiscalização em espaços públicos e estabelecimentos comerciais visando ao cumprimento dos protocolos de prevenção ao coronavírus e à manutenção da ordem pública em Porto Alegre.

No trecho 1 da Orla do Guaíba, houve a dispersão de cerca de 400 pessoas. No local, agentes da Guarda Municipal atenderam uma denúncia de perturbação do sossego. A dispersão do público ocorreu por volta das 2h30min. Ambulantes irregulares também foram retirados da região. A Brigada Militar participou da ação.

Parte dos frequentadores da Orla ocupou a praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro. No local, guardas municipais atenderam novamente uma denúncia de perturbação do sossego. A dispersão do público ocorreu em seguida.

Também foram realizadas ações em pontos das ruas Duque de Caxias e Fernando Machado, no Centro Histórico. Já no bairro Cidade Baixa, um bar foi autuado por funcionamento irregular. Denúncias sobre aglomerações podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 153 e 156.

