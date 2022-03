Economia Governo indica o presidente do Flamengo para comandar o Conselho da Petrobras

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Landim já foi presidente da Gaspetro e da Petrobras Distribuidora Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Com o anúncio da saída do almirante Eduardo Bacellar Ferreira da presidência do Conselho de Administração da Petrobras, o governo indicou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para ocupar o cargo.

A eleição que definirá os novos integrantes do conselho acontecerá no dia 13 de abril. Segundo nota divulgada pela estatal na noite de sábado (05), as indicações dos nomes de Landim e de mais sete pessoas partiram do Ministério de Minas e Energia.

Duas indicações também foram feitas por meio de ofício da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Foram indicados também seis nomes para o Conselho Fiscal da estatal.

Landim já foi presidente da Gaspetro e da Petrobras Distribuidora entre 2003 e 2006. Antes de assumir a presidência do Flamengo, trabalhou em empresas da área de petróleo e mineração.

