Procon de Porto Alegre realiza programação especial na Semana do Consumidor

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

O Procon Móvel atenderá os consumidores na Orla do Guaíba e no Largo Glênio Peres Foto: Procon/PMPA O Procon Móvel atenderá os consumidores na Orla do Guaíba e no Largo Glênio Peres. (Foto: PROCON/PMPA) Foto: Procon/PMPA

O Procon de Porto Alegre realizará uma programação especial durante a Semana do Consumidor, que ocorrerá entre os dias 12 e 19 deste mês. O objetivo é incentivar as pessoas a recorrerem ao órgão sempre que precisarem consultar os seus direitos.

O Procon Móvel atenderá os consumidores no Largo Glênio Peres, das 9h às 17h, nos dias 15 e 17, e na avenida Presidente João Goulart, em frente ao Restaurante Panorâmico da Orla do Guaíba, no dia 19.

“Além de celebrarmos o Dia do Consumidor, continuamos empenhados em atender da melhor forma possível a população da Capital com objetivo de esclarecermos todas a dúvidas a respeito de seus direitos nas relações com fornecedores e prestadores de serviços. As nossas ações estão inseridas nos eventos comemorativos aos 250 anos da nossa Porto Alegre”, disse o diretor do Procon da Capital, Wambert Di Lorenzo.

