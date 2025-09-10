Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Agora aplaudido por bolsonaristas, Luiz Fux foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011; veja o perfil do ministro

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ele (D) assumiu a vaga deixada por Eros Grau e foi o primeiro a ser indicado pela petista (E) para o STF. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Terceiro ministro a votar no julgamento sobre tentativa de golpe, o ministro Luiz Fux foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela então presidente Dilma Rousseff, em 2011.

Ele assumiu vaga deixada pelo ministro Eros Grau e foi o primeiro magistrado a ser indicado pela petista para o STF.

Fux iniciou sua carreira na magistratura em 1993, como juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi promovido a desembargador e, em 2001, nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

No STJ, Fux ganhou destaque por sua atuação em Direito Processual Civil. Ele presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015.

STF

Em 2011, foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff para o cargo de ministro do Supremo. Na Corte, atuou em julgamentos de relevância, como o da aplicação Lei da Ficha Limpa e os da Operação Lava-Jato.

Nesse contexto, Fux foi citado em conversas do então procurador Deltan Dallagnol com Sergio Moro, reveladas pelo portal The Intercept em 2019. Nas mensagens, Deltan elogiou a postura de Fux nos casos da Lava-Jato; Moro respondeu: “In Fux, we trust” (em Fux, nós confiamos).

Fux presidiu o Supremo no biênio 2020-2022. Além disso, também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2018 a 2020.

Além de sua carreira na magistratura, ele é autor de diversos livros sobre Direito Processual Civil. Também é conhecido por ser faixa preta de jiu-jitsu.

Perfil

Luiz Fux nasceu em 26 de abril de 1953, no Rio de Janeiro. É filho de Mendel Wolf Fux e Lucy Fux, casado com Eliane Fux e tem dois filhos: Marianna e Rodrigo.

Sobre a formação do ministro, Fux fossui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (1976), ensino fundamental (primeiro-grau) pelo Colégio A. Liessin (1965), ensino médio (segundo-grau) pelo Colégio Pedro II (1968) e ensino médio (segundo-grau) pelo Colégio Hélio Alonso (1970).

Em 2009, Fux obteve o título de Doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Seguiu carreira acadêmica como professor de universidades, como a UERJ e chefiou o Departamento de Direito Processual na universidade.

Em 1982, aprovado em primeiro lugar, ingressou na carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Em 2001, foi nomeado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 2011, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ministro do Supremo Tribunal Federal, e assumiu em março daquele ano. Fux é autor de diversos livros.

Em 2016, foi o ministro foi alvo de críticas por ter ajudado a emplacar a filha Marianna Fux como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Bolsonaristas celebram voto do ministro Luiz Fux e veem brecha para anular condenação
Presidente da Câmara dos Deputados “coloca freio” na anistia e abraça agenda eleitoral de Lula
https://www.osul.com.br/agora-aplaudido-por-bolsonaristas-luiz-fux-foi-indicado-ao-supremo-pela-ex-presidente-dilma-rousseff-em-2011-veja-o-perfil-do-ministro/ Agora aplaudido por bolsonaristas, Luiz Fux foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011; veja o perfil do ministro 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet

Notícias Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico

Política Ministro do Supremo Luiz Fux diverge de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e vota para anular processo de Bolsonaro e 7 réus