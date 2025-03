Grêmio Agora capitão, Edenilson exalta a vitória gremista diante do Atlético-MG

O camisa 8 abriu o jogo para falar sobre a responsabilidade de assumir a liderança no elenco Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A famosa ‘lei do ex’ entrou em ação no sábado (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O meia Edenilson marcou o segundo gol da equipe gaúcha contra o Atlético, seu ex-clube, na vitória de 2 a 1 do Tricolor pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Edenilson foi o capitão do Imortal e em entrevista na zona mista, o camisa 8 abriu o jogo para falar sobre a responsabilidade de assumir a liderança no elenco.

“O professor nos falou que conta com vários jogadores como liderança. Não só eu, mas também o Villa, o Volpi, o Kannemann. Fico honrado. Sei o quanto é pesada essa camisa e a braçadeira também”, afirmou o volante após o triunfo gremista.

Após a partida, o jogador foi perguntado sobre a sensação de balançar a rede do seu antigo time, mas desviou do assunto.

‘Importante começar o campeonato vencendo. A gente sabe da sequência difícil que vai ter agora, Brasileiro, Sul-Americana, viagens. Temos que estar preparados’, relatou.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, um erro de passe de Lyanco e um grande vacilo da defesa do Atlético oportunizaram Edenilson a chutar e ampliar o marcador. Foi o segundo gol do atleta em 2025, além de seis assistências concedidas em 13 jogos.

O Grêmio volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (5), contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Antes, visita o Sportivo Luqueño no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O duelo pela competição continental será na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília).

