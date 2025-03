Inter Questionado sobre a Seleção, Roger Machado afirma que prefere técnico brasileiro: “Não devemos nada”

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Roger explicou que o movimento de estrangeiros não foi feito por técnicos brasileiros e sim "pelo externo". Foto: Ricardo Duarte/Internacional Roger explicou que o movimento de estrangeiros não foi feito por técnicos brasileiros e sim "pelo externo". (Foto Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jorge Jesus é a prioridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a demissão de Dorival Júnior. E o assunto tomou conta da primeira rodada do Brasileirão.

Logo após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, nesse sábado (29), no Maracanã, o técnico do Inter Roger Machado foi questionado sobre o tema. Ele afirmou não ser contra um estrangeiro trabalhar na Seleção Brasileira, mas deixou claro que prefere um brasileiro.

Além disso, explicou que o movimento de estrangeiros não foi feito por técnicos brasileiros e sim “pelo externo”. Roger ainda citou que os treinadores locais não devem nada para profissionais de outros países.

“Quem fala (de estrangeiro na seleção) é o ambiente externo. Em 2014, depois do 7 a 1, eu estava acomodado na minha função de auxiliar. Quando a gente perdeu, o ambiente era que os treinadores mais velhos não serviam. Que tinha que renovar (a classe). Entendi aquele momento e saí para me lançar como treinador, tinha 38 anos. Muitos fizeram o mesmo caminho, alguns permaneceram. Passarem a desejar o estrangeiro não vem do nada. Não fomos nós que pedimos estrangeiros. Eu gostaria de ver brasileiro, mas não sou contra (estrangeiros)”, disse Roger, para completar.

“Estivemos em outras seleções também. Mas um país pentacampeão do mundo treinadores que poderiam ocupar. Foi mais antigo que não servia, vieram os mais novos. Os mais novos não serviam, vieram os estrangeiros. Como treinador, pauto para fortalecer a minha categoria. Com atualização, informação, conhecimento, isso não nos falta. Não devemos nada para treinadores de outro países”, finalizou.

Após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, o Inter concentra as suas energias na Copa Libertadores. Nesta quinta (3), às 19h, o Colorado encara o Bahia pela primeira rodada do grupo F da competição continental.

