Brasil Agora há uma central telefônica para beneficiários do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

No novo serviço, 600 operadores vão atender quem recebe benefícios de programas sociais. (Foto: MDAS/Divulgação)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou o Disque Social 121. O serviço telefônico é direcionado ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e beneficiários de programas sociais, para solucionar problemas de pessoas em situação de vulnerabilidade ou necessidade social, oferecendo suporte e informações relacionadas às questões sociais, serviços públicos e recursos disponíveis.

O novo serviço conta com cerca de 600 operadores que atendem aos mais diversos tipos de demandas, principalmente sobre o programa Bolsa Família.

Na central também será possível esclarecer questões que envolvem o Cadastro Único, como a isenção de taxa de concurso público, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o BPC/Loas, além de programas municipais e estaduais que usam a mesma base de dados. Segundo o ministério, as pessoas entram em contato para esclarecer dúvidas, verificar o cadastro e saber se podem usufruir dos benefícios.

Funcionamento

O atendimento da Ouvidoria passa a funcionar de segunda a sexta-feira e nos finais de semana, quando foi época de folha de pagamento do programa Bolsa Família – das 7h às 19h. Além do número de telefone, no próximo dia 6 estará disponível o atendimento via WhatsApp.

A ideia do governo é que o cidadão entre em contato com o Disque Social, e o atendente colete as informações, tenha acesso à base de dados, identifique o problema e dê uma resposta rápida. O atendente explica o que está acontecendo, aconselha o beneficiário, fala o que se deve fazer e onde ir ou para onde ligar para resolver o problema.

De janeiro a setembro deste ano, a Ouvidoria-Geral do ministério recebeu 41.310 ligações, e o tempo médio de atendimento de janeiro a julho de 2023 foi de 5,86 dias. Em agosto, com a intensificação do trabalho, o tempo médio foi reduzido para 4,34 dias. E, em setembro, foi alcançada a marca de dois dias úteis para resolver as demandas apresentadas.

Calendário

O governo federal tornou público o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para este mês. Os pagamentos estão programados para ocorrer de 17 a 30 de novembro, seguindo critérios de distribuição determinados com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Famílias que possuem bebês com menos de sete meses de idade receberão um acréscimo de R$ 50 ao montante final do benefício. Esse valor de R$ 50 será concedido por criança e adicionado ao benefício total, o que significa que, por exemplo, um beneficiário que recebe o Bolsa Família e tem duas crianças nessa faixa etária receberá R$ 100 adicionais.

Veja o calendário atualizado:

* NIS terminado em 1: 17 de novembro;

* NIS terminado em 2: 20 de novembro;

* NIS terminado em 3: 21 de novembro;

* NIS terminado em 4: 22 de novembro;

* NIS terminado em 5: 23 de novembro;

* NIS terminado em 6: 24 de novembro;

* NIS terminado em 7: 27 de novembro;

* NIS terminado em 8: 28 de novembro;

* NIS terminado em 9: 29 de novembro;

* NIS terminado em 0: 30 de novembro.

2023-11-02