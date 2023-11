Rio Grande do Sul Famílias de cidades gaúchas atingidas pelos desastres climáticos no Vale do Taquari receberão aluguel social e outras formas de auxílio

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Ações foram anunciadas pelo governo gaúcho em reunião com a Famurs. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

O governo gaúcho destinará R$ 2,5 milhões para benefícios temporários de aluguel social a quase mil famílias desabrigadas em dez cidades atingidas por desastres climáticos deste semestre no Vale do Taquari. Desse total, R$ 2,38 milhões já têm destinação definida. Os valores também abrangem o pagamento de auxílio-funeral para quem perdeu familiares na tragédia climática da região.

Serão pagas seis parcelas mensais por família, no valor de R$ 400 cada, totalizando quase R$ 2,27 milhões. Na lista estão os municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Taquari e Venâncio Aires. Para o auxílio funeral, já estão reservados R$ 116,6 mil.

As medidas foram detalhadas pelo governador Eduardo Leite e seu vice, Gabriel Souza, durante encontro no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com secretários estaduais e representantes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Trata-se de um pacote que prevê outras iniciativas, tais como o e repasse de R$ 50 milhões em transferências fundo a fundo pela Defesa Civil estadual a prefeituras. E a extensão de benefícios tributários a cidades inicialmente não contempladas. Os detalhes podem ser conferidos no site estado.rs.gov.br.

Considerações

As medidas de amparo têm como foco as vítimas dos ciclones registrados em junho e julho, bem como das enchentes de setembro e de situações pontuais de outubro. Ao todo, a mobilização do Estado já resultou na disponibilização de R$ 1,25 bilhão em recursos extraordinários. Leite defendeu a simplificação do acesso aos auxílios emergenciais:

“Estamos fazendo um grande esforço para que os recursos cheguem de forma desburocratizada aos municípios. A ideia é criar canais facilitados, será algo muito simplificado. O plano é que, em duas semanas, os recursos sejam disponibilizados. É uma forma de dar socorro neste momento de especial necessidade”.

Para o presidente da Famurs, Luciano Orsi, a celeridade será fundamental para as cidades atingidas: “Precisamos de recursos de forma mais ágil, e essa iniciativa do governo vai fazer a diferença. Temos vários municípios que passaram por grandes desastres nesse período e ainda estão enfrentando muitas dificuldades. Então, essas medidas vão ajudar bastante”.

O prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, comentou a magnitude das medidas apresentadas pelo Executivo estadual: “Esse recurso é algo inédito. Nunca vi o Estado ajudar para além de telha e lona. Pela primeira vez, o governo está auxiliando com muito mais, com aportes significativos. Vai nos ajudar a organizar e colocar nossas cidades em ordem”.

Ao longo da reunião, o governador também destacou as ações já implementadas em diversas áreas para socorrer os municípios afetados – como em habitação, manutenção de rodovias e pontes, recuperação da infraestrutura de escolas, suporte à saúde, apoio em obras, equalização de juros para pequenos negócios, doações via Pix e várias outras frentes.

(Marcello Campos)

