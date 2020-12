Rio Grande do Sul “Agora Não”: campanha reforça restrições para enfrentamento à pandemia no RS

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Estado anunciou novas medidas para enfrentamento à pandemia.

A campanha “#TeCuidaRS”, de combate ao coronavírus, lançada em 11 de novembro pelo governo gaúcho, ganhou um complemento. “AGORANÃO.RS” é a mensagem que estampa as novas peças publicitárias, que passaram a circular na televisão, nas redes sociais e nas rádios nesta quinta-feira (3).

Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul e devido à proximidade das festas de fim do ano, o governo do Estado anunciou novas medidas para enfrentamento à pandemia. Entre as quais, está o reforço na campanha de comunicação para conscientizar a população sobre a importância de seguir os protocolos.

“Esta mensagem alerta para que tenhamos mais cuidado e respeito ao próximo. Precisamos nos cuidar e cuidar dos outros. E isso não vale apenas para grandes eventos ou balada, pois, segundo o novo decreto, aglomeração já se configura na reunião de mais de seis pessoas. Por isso, precisamos nos conscientizar de que ‘AGORA NÃO’ é a hora de churrasco com os amigos, festas e comemorações”, afirmou a secretária de Comunicação, Malu Macedo.

Entre as medidas publicadas no Decreto 55.609, válidas do dia 1° dia 14 de dezembro, estão a suspensão temporária do sistema de cogestão e alterações em protocolos de bandeira vermelha (risco epidemiológico alto), como a suspensão de eventos e festas de fim de ano, inclusive condomínios, incentivo à restrição de reuniões privadas e familiares, além do reforço na campanha de comunicação e a ampliação da fiscalização dos protocolos.

“Agora, o que queremos é que as pessoas se encontrem menos, em festas e confraternizações, ou mesmo em parques e locais públicos, onde tendem a se cuidar menos. Não é hora de aglomerações. Reduzir contatos é muito importante neste momento, porque quebramos o ciclo de contágio”, explicou o governador Eduardo Leite ao divulgar as ações na segunda-feira (30/11).

