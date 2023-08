Brasil Agosto começa com “cara” de El Niño em boa parte do País; veja onde o inverno deve ficar mais quente

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Agosto terá chuvas próximas ou acima da média no leste dos estados da região Sul. (Foto: O Sul)

O mês de agosto começa nesta terça-feira (1º) com uma “cara” típica de El Niño: um maior volume de chuvas no Sul, menos no Norte e um clima mais quente em quase todo o Brasil, principalmente no Centro-Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de chuvas próximas ou ligeiramente abaixo da média em quase todo o Norte e Nordeste do país durante o mês.

Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, espera-se volumes próximos ou ligeiramente abaixo da média, com possibilidade de chuvas localizadas no litoral do Sudeste devido a frentes frias. É importante destacar aqui que, nesta época do ano, “chuvas dentro da média” significam volumes considerados baixos para a maior parte do país, já que este é um dos principais meses da época seca.

Enquanto isso, no Sul, agosto será marcado por volumes de chuva que devem ficar próximos ou acima da média no leste dos estados, mas abaixo da média no noroeste e oeste do Paraná.

E no quesito temperaturas, de modo geral, elas estarão acima ou dentro da média em quase todo o país, mas com episódios de frio na virada da quinzena e possivelmente no final do mês que vão se concentrar especialmente na região Sul do país.

Previsão de chuvas para agosto:

Norte e Nordeste: Chuvas próximas ou abaixo da média, exceto no oeste do Nordeste, onde o tempo será seco, com pouca ou nenhuma chuva, e em áreas do Pará, Amapá e leste da Bahia, onde as chuvas podem ficar um pouco acima da média.

Centro-Oeste e Sudeste: Chuvas próximas ou abaixo da média, com chance de chuvas localizadas no litoral do Sudeste.

Sul: Chuvas próximas ou acima da média no leste dos estados, abaixo da média no noroeste e oeste do Paraná.

Temperatura

Apesar desse agosto característico do El Niño, com chuvas acima da média em quase toda a região Sul, no estado de São Paulo, em partes do Rio de Janeiro, sul de Minas e Mato Grosso do Sul, o meteorologista Fábio Luengo da Climatempo destaca que isso não significa que o mês será constantemente chuvoso.

Pelo contrário, é esperado que ocorram episódios de chuvas significativas, mas a média geral de chuva ficará apenas um pouco acima do padrão.

“Vale lembrar também que a média para agosto em grande parte do Brasil é muito baixa. Para você ter uma noção, agosto é o mês mais seco do ano em São Paulo”, diz Luengo.

Já o meteorologista Bruno Bainy, da Unicamp, prevê uma primeira quinzena bastante quente para todo o País, com uma leve redução de temperatura na segunda quinzena nas regiões Sul e oeste do Centro-oeste, mas sem indicativos de ondas de frio intenso.

Nessas áreas, as temperaturas devem ficar próximas à média para o período. Alguns episódios frios, porém, são esperados ao longo do mês, especialmente na região Sul e partes de Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas devem ser breves e com menor intensidade.

“Fora isso, a primeira semana do mês deve contar com chuvas apenas na costa leste do Nordeste e na região Norte, especialmente na porção equatorial entre Amazonas e Roraima”, aponta Bainy.

Região Sul

Na Região Sul, a previsão é de volumes próximos ou acima da média no leste dos três estados – Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina – com valores que podem superar 150 mm ao longo de todo o mês.

Quanto às temperaturas, em áreas mais altas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pode ocorrer frio mais intenso com valores inferiores a 10ºC nos termômetros devido às massas de ar frio típicas da época.

Apesar da previsão gelada para a virada da primeira quinzena e o final de agosto, ainda não é possível afirmar com certeza se ocorrerá neve durante o mês. De acordo com Luengo, a receita “umidade + frio forte = neve” ainda é incerta.

Segundo o Inmet, já durante esta semana e o começo da próxima, são esperados acumulados de chuva maiores que 30 mm em grande parte do Paraná, enquanto nas demais áreas da região podem ocorrer baixos acumulados, menores que 20 mm.

Veja as temperaturas previstas nas capitais para os próximos dias, segundo o Inmet:

Porto Alegre: mín. 10°C/máx. 24°C nesta terça (01); mín. 14ºC/máx. 27°C na quarta (02) e mín. 11ºC/máx. 18°C na quinta (03).

Florianópolis: mín. 14°C/máx. 21°C nesta terça (01); mín. 13°C/máx. 25ºC na quarta (02) e mín. 14ºC/máx. 26°C na quinta (03).

Curitiba: mín. 10°C/máx. 22°C nesta terça (01); mín. 10°C/máx. 24°C na quarta (02) e mín. 12ºC/máx. 25°C na quinta (03).

