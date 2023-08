Brasil Queda de avião: avó de menino morto em queda de avião pede “proteção” para filha e irmã da vítima

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Garon Maia e o filho, Francisco Veronezi Maia. (Foto: Reprodução/ Facebook)

Marister Veronezi, avó do menino Francisco Veronezi Maia, morto em uma queda de avião nas proximidades da cidade de Vilhena, em Rondônia, publicou um post no Instagram pedindo proteção para a mãe da criança e para a irmã da vítima. Francisco morreu ao lado do pai, o pecuarista Garon Maia, no acidente aéreo.

“Sua proteção para Bia e Clara”, diz a mensagem de Marister. Bia é o apelido de Beatriz Veronezi, mãe de Francisco, e Clara é irmã do menino de 11 anos que não resistiu aos ferimentos da queda da aeronave. O texto da publicação foi escrito sobre uma imagem de uma santa segurando um bebê no colo.

Os corpos de Francisco e Garon Maia foram sepultados nesta terça-feira (1º) em Campo Grande. A despedida aconteceu no Cemitério Parque das Primaveras e reuniu uma multidão que compareceu para prestar apoio à família das vítimas.

Relatos de quem compareceu à despedida indicam que foram inúmeras as homenagens feitas por familiares, amigos e empresas às vítimas do acidente. Colegas de escola do menino compareceram ao velório para dar adeus e prestaram homenagem ao amigo.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a família Maia se pronunciou sobre a perda e homenageou pai e filho. “Sabemos que eles também tocaram a vida de muitas pessoas e, portanto, compartilhamos essa dor com todos que amaram e que hoje também choram sua partida”.

Em texto que circula nas redes sociais, supostamente escrito pelo irmão de Garon Maia, é dito que o piloto saiu com a aeronave para abastecê-la e buscar pizzas. O avião caiu nas proximidades de Vilhena, em Rondônia, a poucos quilômetros do Mato Grosso, destino final do voo. A viagem até a Fazenda Jaqueline, para onde seguiam, é estimada em 15 minutos, mas o avião sumiu dos radares cinco minutos após decolar.

Exímio piloto

Garon Maia, apontado por amigos como o piloto do avião no momento da queda, era conhecido como um condutor experiente.

Em vídeos que circulam nas redes sociais após a morte de pai e filho, Francisco Veronezi, de apenas 11 anos, aparece pilotando a aeronave enquanto Garon bebe cervejas do lado. “Meu piloto, boa”, comenta o pai no registro compartilhado nas redes sociais dias antes do acidente.

Morte da viúva

Atual esposa de Garon Maia, a engenheira civil Ana Paula Pridonik, de 27 anos, morreu na tarde desta terça-feira na Santa Casa de Campo Grande, na capital sul-mato-grossense. A viúva deu entrada na unidade de saúde no início da tarde e morreu às 14h50. Ela havia sido socorrida mais cedo pelo Corpo de Bombeiros, em sua casa. A causa da morte não foi divulgada. Ela morreu pouco depois do sepultamento do companheiro e do enteado.

