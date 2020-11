Agro Agricultores familiares podem se inscrever a partir de segunda-feira para a Expodireto Cotrijal 2021

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Parque da Expodireto Cotrijal. Foto: Divulgação Parque da Expodireto Cotrijal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Agricultores familiares que quiserem expor seus produtos na 22ª edição da Expodireto Cotrijal 2021 podem se inscrever desta segunda-feira (9) até o dia 4 de dezembro. A feira irá ocorrer no município de Não-Me-Toque, de 1° a 5 de março de 2021. O pavilhão destinado à agricultura familiar é um espaço para exposição e comercialização de produtos de agroindústrias inclusas no Peaf (Programa Estadual de Agroindústria Familiar), artesanato, plantas e flores, tendo como objetivo dar visibilidade ao trabalho das famílias.

As inscrições serão realizadas com o preenchimento da ficha disponível nos sindicatos ligados à Fetraf-RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul), à Fetag-RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) e à Emater/RS-Ascar. É preciso também apresentar outros documentos solicitados pelas entidades.

As orientações sobre o preenchimento e o envio dos documentos adicionais serão de responsabilidade das entidades e dos expositores. A homologação das inscrições ocorrerá após validação da documentação apresentada pela Comissão Organizadora do Pavilhão da Agricultura Familiar da 22ª Edição da Expodireto Cotrijal 2021.

Protocolos sanitários

Em outubro os presidentes da Cotrijal, Nei César Manica, e da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, reuniram-se com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para tratar dos protocolos sanitários para a realização do evento.

Com a sinalização positiva do governador, a Cotrijal vai elabor uma série de protocolos com regras de segurança, a fim de preservar a saúde de expositores, visitantes e trabalhadores que circularem pelo parque. Posteriormente, as sugestões serão apresentadas à Secretaria Estadual da Saúde e Comitê de Dados para eventuais ajustes e adaptações nas regras a serem observadas.

“Temos que começar a desenvolver os protocolos de como seria o evento presencial para informar aos expositores e demais parceiros. Por ser um evento em ambiente aberto, já temos regras, como não ter almoço e bebidas alcoólicas nos estandes e não ter shows”, avaliou Nei César Manica.

“Esperamos que a próxima edição da Expodireto aconteça, pelo que a feira representa para o Agro. Que possamos ter a retomada dos grandes eventos no Estado com a Expodireto, respeitando todos os protocolos e regras que serão definidos pelas autoridades”, afirmou o presidente da Assembleia, Ernani Polo.

Ainda sobre a programação, o presidente da Cotrijal disse que por enquanto se trabalha a possibilidade de um formato híbrido, com parte das atividades acontecendo de forma virtual.

Outro tema abordado durante a reunião com o governador foi a construção de um trevo de acesso à Unidade de Beneficiamento de Sementes e ao Centro de Distribuição da Cotrijal, na RS 142.

O pedido, que já fazia parte do projeto inicial de revitalização da rodovia, deve ser executado. “O governador demonstrou interesse pelo projeto e sinalizou de forma positiva com a demanda. Com a proximidade da nova safra e principalmente com o fluxo de veículos, o local necessita dessa obra”, pontuou o presidente.

Álcool gel

Em julho, em parceria com a Colombo Estruturas para Eventos, foram entregues seis totens de álcool gel para a cooperativa. Os totens foram instalados nos Supermercados Cotrijal (Sede e Centro) de Não-Me-Toque; Loja Cotrijal; recepção do Administrativo; Unidade de Negócios de Não-Me-Toque; e no parque da Expodireto Cotrijal.

