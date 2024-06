Rio Grande do Sul Agroempresários se reúnem com representantes dos governos gaúcho e federal para discutir medidas ao setor no RS

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Encontro foi realizado na sede da Farsul, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Seapi)

A necessidade de medidas para recuperação do agronegócio gaúcho após as enchentes de maio motivou nessa sexta-feira (28) uma reunião entre empresários do setor e representantes dos governos gaúcho e federal. O encontro teve como local a sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre.

Pelo governo do Estado, compareceram os secretários Artur Lemos (Casa Civil) e Clair Kuhn (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), além do adjunto de Desenvolvimento Rural, Lindomar Moraes. Já o Palácio do Planalto enviou os ministros Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).

Fávaro mencionou o fato de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter atendido, em caráter emergencial, ao pedido de suspensão dos prazos de vencimento das dívidas dos produtores até 14 de agosto. Também citou o Fundo Garantidor de Crédito: “A partir de agora, devemos buscar novas alternativas”.

Ele ressaltou a criação de um grupo de trabalho composto por integrantes da pasta federal e da Câmara dos Deputados. O colegiado tem por objetivo estruturar um diagnóstico para então criar soluções de restruturação ao Rio Grande do Sul.

“O Plano Safra, que será anunciado em 3 de julho, será 9% maior que o anterior e atenderá 20% a mais da área a ser coberta”, sublinhou. “Também estamos trabalhando para que todos os produtores sejam assistidos pelo seguro rural.”

Artur solicitou que o governo estadual faça parte desse grupo de trabalho para a construção dessas medidas: “Como as perdas econômicas do Rio Grande do Sul em razão de catástrofes ambientais são maiores que as registradas em outras regiões do País, é plenamente justificável que os órgãos de controle criem algo específico para nosso Estado.

O secretário da Agricultura destacou que é fundamental a criação de novas linhas de crédito aos agricultores e a negociação das dívidas existentes. “O produtor consegue pagar, mas precisa de ajuda. A liberação de recurso também movimenta a economia, do Estado e das cidades”, afirmou Kuhn.

Farsul

Presente com os demais membros de sua diretoria, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, relatou ter encaminhado no dia 7 de maio um ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reivindicando uma nova linha de crédito aos produtores, com juro de 3% e 15 anos de prazo para quitação, mais carência de dois anos.

Gedeão também pediu medidas emergenciais e que atendam aos anseios da categoria no Rio Grande do Sul: “O governo federal arrumou cerca de R$ 7 bilhões rapidamente para fazer um leilão para importação de arroz, sem necessidade, já que temos o produto. Daria para usar esse dinheiro e resolver, fazendo a equalização”.

Ele também chamou a atenção para o dia 14 de agosto como prazo para novas soluções e defendeu maior agilidade para que o produtor consiga acessar os créditos do Plano Safra.

A conversa foi mediada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes (PP). O parlamentar considerou o resultado positivo, ao permitir encaminhamentos e soluções que já poderão já ser anunciados nos próximos dias, com a publicação de medidas provisórias pelo governo federal.

(Marcello Campos)

