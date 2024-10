Mundo Veja os principais pontos do primeiro debate entre Trump e Biden

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Com tom agressivo e troca de ataques pessoais, Trump (E) e Biden (D) ficaram frente a frente por cerca de uma hora e 40 minutos em Atlanta. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump participaram nessa quinta-feira (27) do primeiro debate presidencial das eleições no País, que ocorrem em novembro deste ano. O enfrentamento, previsto para durar cerca de uma hora e meia, teve também uma série de ineditismos: esta é a primeira vez que um presidente e um ex-presidente ficam cara a cara em um debate eleitoral nos EUA. Trump passou também a ser o único candidato a chegar a um enfrentamento desse tipo com uma condenação nas costas, além de outros três processos que ele ainda responde como réu.

As eleições para presidente nos Estados Unidos estão marcadas para o dia 5 de novembro. Joe Biden tenta a reeleição, enquanto Donald Trump quer voltar à Casa Branca – ele presidiu os EUA de 2017 a 2021 e perdeu as últimas eleições para Biden. As pesquisas de opinião mais recentes mostram uma ligeira vantagem para Trump.

O debate começou com um tema sensível para Biden: a inflação. Um dos moderadores questionou o presidente sobre o que ele tem a dizer a eleitores que sentem que a economia piorou na comparação com a gestão de Trump.

O presidente respondeu com o argumento de que o mundo pós-pandemia prejudicou a economia em diversos países e atacou seu adversário, a quem acusou de causar uma situação de “caos” na economia.

Trump rebateu e acusou Biden de apenas favorecer imigrantes ilegais. “Os únicos empregos que ele criou foram para imigrantes ilegais”, disse o ex-presidente, que repetiu também o discurso de que imigrantes que entram nos EUA de forma ilegal são “terroristas que estão vivendo em hotéis de luxo de Nova York” e acusou Biden de “simplesmente deixá-los entrar”.

Biden, no debate, voltou a prometer reeditar a lei que garantia o direito nacional ao aborto nos EUA, a chamada Roe contra Wade, derrubada em 2022 pela Suprema Corte do País.

“Otário e perdedor”

Biden, que começou o debate em temperatura morna, subiu o tom ao chamar Trump de “otário” e “perdedor”. O presidente acusou o adversário de já ter chamado veteranos de guerra de “otários e perdedores” e, ao falar de seu filho Beau Biden, que lutou no Iraque e morreu de câncer no cérebro em 2015, disse a Trump: “Meu filho não é otário. Você é um otário e um perdedor”. Trump exigiu um pedido de desculpas.

“Um palestino ruim”

Ao debater a guerra em Israel, Trump acusou Biden de não ter pulso firme na guerra entre Israel e Hamas e chamou o presidente de um “palestino ruim”. Trump disse ainda que vai terminar a guerra na Ucrânia antes mesmo de tomar posse, caso eleito.

Estratégias

Como previsto, Trump investiu em ataques nos pontos fracos do atual governo de Biden, como o recorde de entrada de imigrantes nos EUA, os períodos de inflação alta e o prolongamento das guerras na Ucrânia e em Israel.

A questão da idade do presidente, de 81 anos, também deve ser explorada pela campanha de Trump, que vem investindo no argumento de que Biden sofre de lapsos de memória, o que ele nega. Biden e Trump, de 78 anos, são também os dois candidatos à presidência dos EUA mais velhos da história do País.

Já Biden deve tocar em pontos sensíveis para Trump, como sua condenação, em maio – a primeira de um ex-presidente na história dos Estados Unidos – e explorar o adversário como uma ameaça à democracia.

O democrata também deve mirar no envolvimento do republicano no ataque ao Capitólio, o prédio do Legislativo norte-americano, em 6 de janeiro de 2021, e falas polêmicas do ex-presidente, como as que ele chamou imigrantes de terroristas e a de que não será um ditador “exceto no primeiro dia de governo.

Antes do debate, a campanha de Biden divulgou um vídeo com ex-assessores de Trump dizendo que desta vez não o apoiariam. “Acredite nas pessoas que melhor conhecem Donald Trump – ele não está apto para ser presidente”, disse Biden em suas redes sociais. As informações são do G1.

