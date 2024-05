Agro Agroindústrias do RS poderão comercializar produtos de origem animal para outros Estados

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











É uma medida emergencial importante do ponto de vista econômico, principalmente nesse momento de calamidade pública. Foto: Divulgação É uma medida emergencial importante do ponto de vista econômico, principalmente nesse momento de calamidade pública. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou, nesta quarta-feira (15), uma portaria que autoriza, em caráter excepcional por 90 dias, a comercialização interestadual de produtos de origem animal de agroindústrias gaúchas não integrantes do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal registrados em Serviços de Inspeção estadual ou municipal.

A medida federal está em linha com a flexibilização adotada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A pasta publicou a Instrução Normativa 11/2024, de 9 de maio, que autorizou a comercialização intermunicipal de produtos de origem animal provenientes de agroindústrias.

“É uma medida emergencial importante do ponto de vista econômico, principalmente nesse momento de calamidade pública que o Estado se encontra. Também demonstra o apoio de outros Estados, que buscam ajudar o Rio Grande do Sul”, afirmou o titular da Seapi, Giovani Feltes.

A Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (SFA-RS) será a responsável por emitir a autorização de trânsito para as agroindústrias, com as devidas exigências de saúde animal aplicáveis para trânsito dos produtos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/agroindustrias-do-rs-poderao-comercializar-produtos-de-origem-animal-para-outros-estados/

Agroindústrias do RS poderão comercializar produtos de origem animal para outros Estados

2024-05-16