Reino Unido anuncia o envio de mais de R$ 1,2 milhão para fornecer ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O anúncio foi feito pelo ministro britânico David Rutley em visita oficial ao Brasil Foto: Mariana Luz/Embaixada do Reino Unido O anúncio foi feito pelo ministro britânico David Rutley em visita oficial ao Brasil. (Foto: Mariana Luz/Embaixada do Reino Unido) Foto: Mariana Luz/Embaixada do Reino Unido

Como um dos maiores financiadores do Start Fund, um fundo global que reúne doações de países e organizações para crises humanitárias, o Reino Unido anunciou o envio de mais de R$ 1,2 milhão para fornecer ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, castigado pelas enchentes.

O anúncio foi feito pelo ministro para Américas, Caribe e Territórios Ultramarinos do país, David Rutley, durante encontro com representantes do governo do Rio Grande do Sul nesta semana em Brasília.

Rutley também anunciou outras medidas de apoio ao Estado, como o trabalho conjunto com empresas britânicas no Brasil para doações e apoio à preparação digital do Brasil para a melhoria da prontidão humanitária e das respostas a desastres.

“O Reino Unido reconhece a necessidade urgente de diálogo e ação para evitar desastres ambientais como este no futuro. Como parte de sua longa parceria com o Brasil na área ambiental, o Reino Unido tem investido continuamente em projetos de proteção ao meio ambiente, totalizando mais de R$ 3 bilhões investidos pelo Financiamento Internacional para o Clima desde 2016”, afirmou o governo britânico.

2024-05-16