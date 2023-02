Flávio Pereira Agronegócio do Brasil já soma PIB semelhante a toda economia da Argentina

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Desenho feito com plantios diversos em Campos de Holambra (SP) em homenagem à Copa do Mundo 2022. (Foto: Agência Brasil)

Criticado pelo presidente Lula, como um setor controlado por “fascistas”, o agronegócio brasileiro, além de garantir alimentos para o mundo inteiro, cresce mesmo sem receber subsídios diretos do governo, como acontece nos Estados Unidos, em diversos países europeus, seus concorrentes diretos nos mercados internacionais. Um levantamento publicado pelo “Estadão” com base em dados oficiais, mostra que entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do Brasil saltou de U$ 122 bilhões para U$ 500 bilhões, o que equivale ao PIB da Argentina. Este crescimento é resultado de evolução da tecnologia utilizada no campo, somada à pesquisa, mais informação e competência dos produtores. Mostrando eficiência do produtor brasileiro, no período ocorreu um crescimento de 230% na produção de grãos, para um aumento da área plantada de 76,5% no período. Enquanto a safra 2002/03 rendeu 47,4 milhões de toneladas de soja, a atual terá produção de 152,9 milhões, um aumento de 322%, segundo a Conab, Companhia Brasileira de Abastecimento.

Alvo de rachadinha é chamado para cargo na Presidência da República

Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado André Ceciliano (PT), investigado pelo MP por movimentações suspeitas que podem caracterizar a”rachadinha”, agora vai despachar no Palácio do Planalto. O ato de nomeação, assinado pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações institucionais, coloca Ceciliano como Secretário Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República. Reina silêncio no STF, na PGR, no TCU, na OEA, ONU e em todos os organismos que se melindravam com nomeações menos bizarras feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

PGR pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro

Já se encontra do STF o pedido da vice-procuradora-Geral da República Lindora Araújo pelo arquivamento do inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro que, com base em matéria publicada pela revista Exame, comentou a associação entre as vacinas da covid-19 ao risco de desenvolver vírus da aids.

Lewandowski livra Lula de mais três processos

Requentando a notícia publicada aqui em O SUL: na contagem regressiva para aposentadoria compulsória que acontece em maio, o ministro do STF Ricardo Lewandowski decidiu, às vésperas do feriado de carnaval, livrar Lula de três casos envolvendo recebimento de propina. Lewandowski extinguiu duas investigações da Lava Jato que ficaram conhecidas como caso “doações ao Instituto Lula” e caso “sede do Instituto Lula”, além de uma apuração na qual o petista foi acusado de ter se beneficiado na compra de caças suecos durante o governo Dilma.

Os cidadãos aplaudem nota da ABERT em defesa da verdadeira democracia na comunicação

Em boa hora, a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) mostra mais uma vez a sua independência e defesa da verdadeira democracia, ao divulgar uma nota sobre as ações cada vez mais ostensivas do movimento Sleeping Giants Brasil, organização controlada por líderes de esquerda, no ataque econômico a veículos de comunicação do país que atuem de forma democrática, abrindo espaços para todas as opiniões. A Abert disse que “acompanha, com preocupação, as reiteradas campanhas de boicote”.

O grupo atua constrangendo clientes de empresas de comunicação que abram espaço para opiniões que se contraponham ao pensamento da esquerda.

Na sua nota, a ABERT denuncia a conduta do Sleeping Giants. “Por meio de suas redes sociais, os perfis de empresas alvo são marcados para que deixem de anunciar em determinadas emissoras de radiodifusão, sob pena de serem constrangidos e expostos junto à sociedade até o atendimento de sua demanda”.

China é o maior comprador da indústria gaúcha

A FIERGS, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, traz dado positovo sobre o crescimento das exportações pela indústria de transformação gaúcha neste início de 2023. O faturamento de US$ 1,39 bilhão em janeiro, que representa uma elevação de US$ 165 milhões, 13,4% supera o mesmo período do ano passado. China é o maior comprador da indústria gaúcha (US$ 317,5 milhões), Estados Unidos (US$ 105,2 milhões) e a Argentina (US$ 77,4 milhões) são os principais destinos.

O balão brasileiro na China

Numa semana em que o misterioso balão chinês abatido em território dos EUA foi notícia, o jornalista Claudio Humberto não resiste e comenta a ida da ex-presidente Dilma para um cargo no Banco dos Brics na China:

“…o “balão” brasileiro já tem nome imbatível: Dilma.”

Elogios de Eduardo Leite à reforma administrativa de Sartori

Em eventos dos quais tem participado, ao fazer uma retrospectiva das ações do seu governo, Eduardo Leite passou a contextualizar as referências que faz à “herança” recebida de governos anteriores. No caso do ex-governador José Ivo Sartori, o atual governador deixa claro que o programa de privatizações, e a sequência de reformas que foram postas em prática desde que assumiu em 2019, só foi possível graças à corajosa reforma administrativa aplicada pelo governador José Ivo Sartori, que resultou numa economia de R$ 2 bilhões para o estado”.

CPI da Corsan depende do PL

Os PL, com cinco deputados, pode garantir a instalação da CPI da Corsan na Assembléia gaúcha. Líder da bancada, o deputado Rodrigo Lorenzoni confirma que, embora favorável às privatizações, a bancada está preocupada com possíveis atropelos à lei no processo da Corsan.

Agronegócio do Brasil já soma PIB semelhante a toda economia da Argentina