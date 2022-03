Economia Agropecuária brasileira recuou 0,2% no PIB de 2021 por causa dos impactos climáticos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com as perdas na produção, os preços dos alimentos também subiram, gerando impacto no bolso do consumidor. (Foto: José Fernando Ogura/ANPr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois do avanço em 2020, a agropecuária recuou 0,2% no PIB (Produto Interno Bruto) de 2021, impactada por problemas climáticos que atrapalharam o desenvolvimento das lavouras do Brasil. O setor foi o único a ter queda entre as três principais atividades (agropecuária, indústria e serviços) do indicador, que é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No geral, a economia brasileira cresceu 4,6% em 2021, saindo da recessão técnica registrada no 4º trimestre.

“É uma atividade [a agropecuária] que a gente falava que não sofria os efeitos da pandemia, e até cresceu em 2020, mas, no ano passado, tivemos vários problemas climáticos, como a estiagem, além do embargo da China prejudicando principalmente os bovinos”, destacou explicou a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Uma combinação de seca prolongada e geadas afetou diferentes plantações no Centro-Sul do país, como de milho, café e cana-de-açúcar. Com as perdas na produção, os preços dos alimentos também subiram, gerando impacto no bolso do consumidor.

Além disso, o Brasil ficou por três meses impedido de vender carne bovina para a China, a maior compradora da proteína animal, após dois casos atípicos de vaca louca.

“Apesar do crescimento anual da produção de soja (11,0%), culturas importantes da lavoura registraram queda na estimativa de produção e perda de produtividade em 2021, como a cana-de-açúcar (-10,1%), o milho (-15,0%) e o café (-21,1%). O baixo desempenho da pecuária é explicado, principalmente, pela queda nas estimativas de produção dos bovinos e de leite”, detalhou Palis.

Em relação ao quarto trimestre de 2020, o PIB do agro recuou 0,8%, com destaque para produtos com safras significativas no período e que tiveram perdas, como a cana de açúcar (-10,1%) e a mandioca (-2,4%).

Crescimento em relação ao 3º trimestre

Apesar do recuo anual, a agropecuária teve expansão de 5,8% no último trimestre de 2021, em relação ao terceiro trimestre.

“A agropecuária cresceu porque acabou a safra do café e do milho, cujas estimativas eram negativas. Isso acabou puxando o resultado do trimestre para cima em relação ao anterior”, disse o IBGE. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia