Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Nos últimos 40 anos, o fraco desempenho da economia do Brasil se refletiu num cenário bastante difícil para a população. (Foto: Reprodução)

Nos últimos 40 anos, o fraco desempenho da economia do Brasil se refletiu num cenário bastante difícil para a população. Desde o início da década de 1980, o brasileiro chegou a passar quase um terço da sua vida adulta vivendo num país em recessão.

Elaborado por Michael Viriato, professor do Insper, o exercício usou como base os dados do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) e englobou a população de 30 anos a 60 anos.

Para todas as faixas etárias, o levantamento realizou o cálculo a partir de 20 anos, idade em que os brasileiros costumam estar ativos no mercado de trabalho e, portanto, são influenciados pelos ciclos econômicos.

No estudo, por exemplo, o cálculo de quanto tempo um brasileiro de 60 anos viveu em recessão levou em conta os números do Codace dos últimos 40 anos. Para esse grupo, a recessão consumiu 33% da vida adulta.

No outro extremo, para a faixa dos 30 anos, o levantamento percorreu os últimos 10 anos e mostrou que os mais jovem já viveram 30% da vida adulta num país em recessão.

Um período recessivo afeta duramente a vida dos trabalhadores. Renda e mercado de trabalho pioram. Melhorar o padrão de vida fica mais difícil.

“Em períodos recessivos, a possibilidade de não conseguir emprego ou ter uma queda na renda é muito grande”, diz Viriato. “Isso faz com que o país não tenha sido o melhor exemplo em termos de oportunidade nos últimos anos.”

O Codace é um órgão do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas, que apura se o país está ou não em recessão desde a década de 1980.

Na leitura do Codace, a economia brasileira entrou em recessão no primeiro trimestre de 2020, quando a atividade econômica começou a ser afetada pela pandemia de coronavírus.

Estimativa conservadora

O exercício só considera a recessão do primeiro trimestre de 2020 – o comitê ainda não datou a duração do atual ciclo. Dessa forma, o número do levantamento pode até ser considerado conservador, dado que o Codace ainda não definiu a extensão do período recessivo iniciado há dois anos.

Há duas maneiras de definir uma recessão. A chamada recessão técnica é registrada quando o Produto Interno Bruto (PIB) de um país cai por dois trimestres consecutivos.

Já o conceito usado pelo Codace considera que há recessão quando é observada uma queda generalizada no nível de atividade econômica, independentemente de haver dois trimestres seguidos de PIB negativo. São analisados indicadores como consumo, investimento, nível de emprego, desempenho da construção civil, importações e exportações, por exemplo.

Nove recessões

Desde os anos de 1980, além da recessão atual, o país já lidou com outros oito períodos recessivos.

Veja as recessões datadas pelo Codace:

– 1º trimestre de 1981 a 1º trimestre de 1983;

– 3º trimestre de 1987 a 4º trimestre de 1988;

– 3º trimestre de 1989 a 1º trimestre de 1992;

– 2º trimestre de 1995 a 3º trimestre de 1995;

– 1º trimestre de 1998 a 1º trimestre de 1999;

– 2º trimestre de 2001 a 4º trimestre de 2001;

– 1º trimestre de 2003 a 2º trimestre de 2003;

– 4º trimestre de 2008 a 1º trimestre de 2009;

– 2º trimestre de 2014 a 4º trimestre de 2016;

– 1º trimestre de 2020 (sem data de término).

As informações são do portal de notícias G1.

