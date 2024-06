Rio Grande do Sul Água baixou e moradores voltam para suas casas em Pelotas

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2024

Mais da metade das áreas de alto risco foram reclassificadas como estágio de atenção na cidade gaúcha. (Foto: Rodrigo Chagas/Prefeitura de Pelotas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em algumas cidades da região sul do Rio Grande do Sul, a água da Lagoa dos Patos já baixou e moradores começam a voltar para casa. O último sábado (1º) foi dia de limpeza em uma loja de Pelotas, que ficou cheia d’água.

“Estava um caos. A água entrou um tanto assim, estava um lodo, e a gente está desde manhã cedo aqui tentando limpar”, relata a autônoma Carla Lima.

O nível da Lagoa dos Patos chegou a bater 3,13 metros na última segunda-feira (27), quando mais de 100 mil pessoas estavam em zonas consideradas de alto risco. No sábado, a água alcançou 2,31 metros. Mais da metade das áreas de alto risco foram reclassificadas como estágio de atenção.

Um clube foi transformado em um abrigo e chegou a acolher 80 famílias. Uma quadra estava cheia de gente, mas agora virou um depósito de produtos doados que vão ser distribuídos para quem precisa. Com a mudança nos parâmetros de inundação, os abrigos estão bem mais vazios. Quem ficou, faz planos para um futuro melhor.

Laranjal

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) recolocou em funcionamento as estruturas responsáveis pelo escoamento das águas nos balneários Santo Antônio e Valverde, no Laranjal.

Nesse domingo (2), a redução nos níveis da Lagoa dos Patos e do canal São Gonçalo viabilizou a retomada da casa de bombas Pontal da Barra, além da instalação de duas bombas flutuantes suplementares para aumentar a vazão. As estruturas somam-se aos tratores com equipamentos pluviais, alocados na avenida José Maria da Fontoura, para drenar as águas da enchente no bairro.

Diante da tendência de baixa nos níveis da laguna e do canal São Gonçalo, a mobilização foi imediata. Na noite de sábado, a autarquia reativou o sistema de bombeamento com tratores na avenida José Maria da Fontoura, ao atestar condições de ter, novamente, efetividade na intervenção. Assim, a bacia do balneário Santo Antônio amanheceu com redução expressiva na quantidade de água acumulada.

Em paralelo, as equipes do Departamento de Manutenção do Sanep prepararam as bombas flutuantes para entrar em funcionamento. A finalização do barramento pela rua Nova Prata e avenida Senador Joaquim Augusto de Assumpção possibilitou a instalação dos equipamentos de drenagem, em mais uma tentativa de retirar a água do Valverde pelo canal da Nova Prata, conectado ao São Gonçalo.

