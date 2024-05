Rio Grande do Sul Água chega aos pés de William Bonner no meio do Jornal Nacional

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O jornalista não tem data marcada para retornar ao Rio de Janeiro. Foto: Reprodução O jornalista não tem data marcada para retornar ao Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

William Bonner compartilhou uma experiência surpreendente durante o Jornal Nacional de segunda-feira (13), ao perceber que o nível da água havia chegado aos seus pés bem no meio do telejornal da Globo.

O âncora, que continua no Rio Grande do Sul, de onde tem apresentado o noticiário ao vivo foi informado que não era um sinal de que o lago Guaíba, em Porto Alegre, havia subido mais uma vez. “Foram dois jet skis que passaram”, explicou ele, que não tem data marcada para retornar ao Rio de Janeiro.

O principal telejornal da líder de audiência mostrou um barco da polícia passando por uma rua alagada no centro da capital gaúcha, que tem sido duramente castigada pelas fortes chuvas. “Essas cenas foram gravadas há alguns minutos, com os policiais entrando em uma rua que está à minha direita. Esse trabalho não para”, disse.

Na sequência, ele contou que ao olhar para baixo, viu a água já em seus pés. “Agora pouco eu olhei para baixo e vi que estava com água nos meus pés, mas era o que tinha acontecido [aumento no nível do Guaiba]. Não é o lago que subiu. É que passaram dois jet skis da Polícia porque esse trabalho continua aqui o tempo todo. Aí faz uma marola e chega aqui”, afirmou.

Por fim, o jornalista declarou que compartilhou a história para mostrar o trabalho árduo das autoridades na cidade afetada pela enchente: “Essas pessoas não para nunca, elas estão o tempo todo procurando por pessoas aqui no Centro de Porto Alegre, que está embaixo d’água”.

Assim como Bonner, muitos outros profissionais de comunicação, como Ana Paula Araújo, Flávio Fachel e Pedro Vedova estão no Rio Grande do Sul desde o início da semana passada. A emissora intensificou sua cobertura e tem mostrado como a população vem lidando com a tragédia.

