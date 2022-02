Acontece Água da Pedra se une às startups Grilo e Trashin para coleta itinerante de resíduos

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

População poderá destinar objetos recicláveis em veículos elétricos na Capital. (Foto: Tiago Trindade / Grilo / Fruki / Divulgação)

Uma iniciativa inédita de coleta de resíduos urbanos está chamando a atenção em Porto Alegre. Para celebrar os 20 anos de história, a Água da Pedra, água mineral da Bebidas Fruki, uniu forças às startups Grilo, de mobilidade urbana, e Trashin, de gestão de resíduos 360º. Juntas, as três empresas criaram os Coletores de Resíduos Itinerantes “CRI CRI”, que ficam acoplados a cinco veículos do Grilo e têm capacidade para receber até 20 mil litros de material reciclável ao longo de toda a campanha, com duração prevista até o aniversário de Porto Alegre, em 25 de março.

Essa é a primeira vez que uma ação de coleta móvel de descartes recicláveis acontece com a participação ativa da população e em carros elétricos, veículos que emitem toneladas a menos de CO² na atmosfera se comparados aos movidos a combustíveis fósseis. A ideia surgiu com o objetivo de propor novas maneiras de coletar resíduos recicláveis, de forma prática, ao se locomover por vários pontos da Capital, convidando a sociedade a repensar sua relação com o que consideramos “lixo”. A ação tem o selo oficial das celebrações dos 250 anos de Porto Alegre, que além de vasta programação de eventos, também apoia projetos de inovação e desenvolvimento social e econômico.

“É gratificante para a Água da Pedra participar de uma iniciativa que contribui com uma necessidade latente de ambientes urbanos. Com a parceria, ajudaremos Porto Alegre a ampliar o alcance de serviços de coleta. A ação da luz às oportunidades de aumentar a reutilização dos resíduos a partir do seu destino adequado”, salienta a diretora-presidente da Bebidas Fruki, Aline Eggers Bagatini.

Nos triciclos do Grilo, os coletores externos estão identificados com a campanha e os motoristas também orientam os passageiros sobre como utilizar o CRI CRI. “Para nós do Grilo, fazer parte desse projeto com a Água da Pedra e a Trashin é a prova de que empresas que têm propósito podem juntar forças, aproximando a vida da cidade e do cidadão a um ambiente mais consciente, com respeito à saúde e ao meio ambiente”, afirma o Diretor Executivo do Grilo, Carlos Novaes.

Fundada em 2018, em Porto Alegre, a Trashin é uma startup de logística reversa e consultoria ambiental alinhada à agenda ESG, que realiza suas operações com o uso de tecnologia e inovação. Esse tipo de ação garante que os resíduos coletados retornem às cooperativas de reciclagem. O material é vendido como matéria-prima, gerando renda para diversas famílias. “É com orgulho que a Trashin integra esta ação, ao lado da Água da Pedra e da Grilo, que tem aspectos inovadores não somente para nossa cidade, mas para podermos melhorar a realidade da gestão de resíduos em nosso país”, acrescenta o CMO da Trashin, Gustavo Finger.

