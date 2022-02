Mundo Primeiro-ministro Boris Johnson retira todas as restrições contra o coronavírus na Inglaterra

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Medida passa a valer a partir desta quinta-feira. Johnson acredita na eficiência da vacina Foto: Reprodução Medida passa a valer a partir desta quinta-feira. Johnson acredita na eficiência da vacina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta segunda-feira (21) que todas as restrições contra a Covid-19 serão derrubadas a partir da quinta-feira 24 de fevereiro. Decisão só é válida para a Inglaterra, os demais países do Reino Unido seguem com medidas preventivas.

“A partir desta quinta-feira (…), eliminaremos a obrigação legal de se autoisolar após um teste positivo”, disse Johnson nesta segunda aos deputados no Parlamento. Segundo ele, o país tem “níveis de imunidade suficientes para acreditar na vacina e em tratamentos”.

A medida já era estudada pelo premiê britânico há um tempo. Mesmo com o anúncio do teste positivo da Rainha Elizabeth II neste domingo, Johnson não voltou atrás. A decisão envolve o fim do auto-isolamento obrigatório para pessoas com Covid-19 e da distribuição de testes gratuitos para a população.

Especialistas discordam

A medida anunciada por Boris Johnson atraiu incertezas por parte de especialistas e também de oponentes políticos.

O plano “vivendo com a Covid” de Johnson deixará o país mais vulnerável a novas variantes virais, disseram especialistas. Entretanto, o governo diz que forneceu mais testes do que a maioria dos outros países e agora deve reduzir o custo.

“É como estar vendendo uma partida por 2 a 1 faltando 10 minutos para o fim do jogo você tira seu melhor zagueiro”, disse Wes Streeting, secretário de saúde do Partido Trabalhista, quando perguntado sobre o a retirada das restrições. Para Streeting, Johnson estaria se movimentando politicamente e não pensando na saúde pública.

