Porto Alegre Desfile de carnaval das escolas de samba de Porto Alegre fica para maio

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

O desfile das escolas está marcado para os dias 6, 7 e 8 de maio Foto: Ricardo Giusti/PMPA O desfile das escolas está marcado para os dias 6, 7 e 8 de maio. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

O prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes estiveram reunidos com integrantes do governo, órgãos de segurança e entidades carnavalescas nesta segunda-feira (21), no Paço Municipal, para debater a realização dos ensaios das escolas de samba em Porto Alegre.

“Nosso governo respeita e prestigia todas as manifestações culturais como o Carnaval e tantas outras. Estamos reunidos para fortalecer esta relação do poder público com este grande evento cultural”, afirmou Melo.

Para verificar a situação do PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndios) das escolas de samba da Capital, uma nova reunião será coordenada pela prefeitura, nesta semana, com as demais agremiações.

O encontro contará com representantes das secretarias de Planejamento e Cultura, além de integrantes responsáveis pelos contratos de gestão. Em paralelo, também ocorrerá uma segunda reunião para tratar sobre as medidas obrigatórias contra incêndio do Complexo do Porto Seco. O desfile das escolas está marcado para os dias 6, 7 e 8 de maio.

Com relação à interdição da sede da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, no bairro Rubem Berta, ocorrida no sábado (19), pelo Corpo de Bombeiros, as partes estarão reunidas para viabilizar o PPCI do local. Agentes de fiscalização da prefeitura também estiveram na escola.

