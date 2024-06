Porto Alegre Água distribuída à população de Porto Alegre passa por 2,4 mil análises diárias

As coletas ocorrem tanto nas Estações de Bombeamento de Água, onde acontece a captação, quanto nas Estações de Tratamento Foto: Cristine Rochol/PMPA As coletas ocorrem tanto nas Estações de Bombeamento de Água, onde acontece a captação, quanto nas Estações de Tratamento. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que são realizadas 2,4 mil coletas diárias para análise da água distribuída à população de Porto Alegre.

As coletas ocorrem tanto nas Ebabs (Estações de Bombeamento de Água), onde acontece a captação, quanto nas ETAs (Estações de Tratamento de Água), onde começa a distribuição.

“A água que chega às residências da Capital já está própria para o consumo da população. Seguimos uma rotina rigorosa para garantir a qualidade do abastecimento em toda a cidade, seguindo diretrizes estabelecidas nacionalmente”, garantiu o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

O órgão conta ainda com pontos de captação dentro do Guaíba. A cheia do lago aumentou a turbidez da água. Em razão disso, conforme o Dmae, a vazão foi reduzida, quando necessário, para manter a qualidade do tratamento.

Composto por seis Estações de Tratamento, o sistema de abastecimento de água da Capital está normalizado desde 8 de junho, quando foi retomada a operação da ETA das Ilhas, destruída pela enchente que assolou a cidade em maio.

Situações pontuais de desabastecimento, decorrentes da baixa vazão na captação, são informadas em tempo real nas redes sociais do Dmae.

