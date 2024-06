Porto Alegre Três comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba são novamente fechadas

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

A medida se deve ao aumento do nível das águas do Guaíba Foto: Luciano Lanes/PMPA A medida se deve ao aumento do nível das águas do Guaíba. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Três comportas do sistema de proteção contra cheias do Guaíba, em Porto Alegre, foram fechadas preventivamente nesta segunda-feira (24) devido ao aumento do volume das águas dos afluentes do lago e à ação do vento sul, que contribui para o represamento do Guaíba.

As comportas vedadas são a 4 (avenida Sepúlveda), 6 (Catamarã) e 11 (avenida São Pedro). Outras seis estão fechadas permanentemente e três permanecem protegidas com sacos de areia. Inicialmente, os portões 1 e 2 permanecerão abertos.

Na Zona Sul da Capital, a avenida Guaíba foi bloqueada na manhã desta segunda devido aumento do nível do lago, que ultrapassou 3,41 metros na régua instalada na Usina do Gasômetro. A cota de alerta é de 3,15 metros, e a de inundação, de 3,60 metros.

Região Metropolitana

Dezenas de famílias de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tiveram que deixar suas casas novamente na noite de domingo (23) e na manhã desta segunda devido a inundações causadas pelo aumento dos níveis do Guaíba e do rio Jacuí.

No município de Guaíba, a prefeitura emitiu um alerta à população para o risco de inundações. “A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro ou dirijam-se ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão”, afirmou o Executivo municipal.

