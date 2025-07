Rio Grande do Sul Começa o prazo para a manifestação de interesse na maior rodada de conciliação de precatórios da história do RS

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Maior rodada de conciliação de precatórios da história do Estado pode alcançar R$ 3,3 bilhões e beneficiar 30 mil credores Foto: Freepik Maior rodada de conciliação de precatórios da história do Estado pode alcançar R$ 3,3 bilhões e beneficiar 30 mil credores. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou nesta segunda-feira (14) o prazo para a manifestação de interesse na 9ª Rodada de Conciliação de Precatórios no Rio Grande do Sul. A PGE (Procuradoria-Geral do Estado ) publicou, em conjunto com o TJRS (Tribunal de Justiça do Estado), na última sexta-feira (11), o Edital Convocatório nº 9/2025.

Estão sendo chamados para conciliar, exclusivamente, os credores de precatórios expedidos pelo TJRS, que deverão seguir as regras do edital manifestando interesse até o dia 15 de agosto, por meio de um formulário eletrônico disponibilizado pelo TJRS.

Essa é a maior rodada de conciliação de precatórios da história do Rio Grande do Sul e tem expectativa de chegar a R$ 3,3 bilhões em pagamentos, atingindo 25 mil precatórios e 30 mil credores. A rodada foi detalhada para a imprensa pelo governador Eduardo Leite na sexta-feira, juntamente com o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o secretário-adjunto da Fazenda, Itanielson Cruz.

Quem pode conciliar

Neste momento, estão convocados exclusivamente credores dos precatórios vencidos, independentemente do ano de orçamento do TJRS.

Como conciliar



Os credores convocados que desejarem realizar acordo devem manifestar interesse por meio de um formulário eletrônico disponibilizado pelo TJRS até 15 de agosto.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhastApp (51) 98416-7274.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comeca-o-prazo-para-a-manifestacao-de-interesse-na-maior-rodada-de-conciliacao-de-precatorios-da-historia-do-rs/

Começa o prazo para a manifestação de interesse na maior rodada de conciliação de precatórios da história do RS

2025-07-14