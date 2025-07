Brasil Estão abertas as inscrições para o Fies do segundo semestre deste ano

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Os interessados devem se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até as 23h59min de sexta-feira Foto: José Cruz/Agência Brasil

Foram abertas nesta segunda-feira (14) as inscrições para o processo seletivo do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para o segundo semestre deste ano. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até as 23h59min de sexta-feira (18).

As inscrições são gratuitas. O resultado com os nomes dos pré-selecionados na chamada única será divulgado no dia 29 deste mês.

Desde 2001, o programa do governo federal financia a graduação em instituições de educação superior privadas, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Neste ano, o Ministério da Educação oferece 112.168 vagas para o Fies, sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 na segunda metade do ano.

Os candidatos em obter o financiamento estudantil devem atender aos seguintes requisitos: ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); ter conquistado média aritmética das notas nas cinco provas do exame igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação; não ter participado no referido exame como treineiro e ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

Fies Social

O edital do processo seletivo reserva 50% das vagas para o Fies Social, lançado em 2024. Para concorrer, os candidatos devem ter inscrição ativa no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais) e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo.

Calendário

O Fies tem chamada única e lista de espera. O resultado com os nomes dos pré-selecionados na chamada única será divulgado no dia 29 deste mês. Os estudantes, então, deverão acessar o Fies Seleção para comprovar as informações e complementar sua inscrição de 30 de julho a 1º de agosto.

Os estudantes que não forem pré-selecionados estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorrerá de 5 de agosto a 19 de setembro.

“Todos os inscritos e aqueles que venham a ser pré-selecionados devem ficar atentos aos prazos e aos procedimentos estabelecidos no edital para não perderem as oportunidades de ocupar as vagas ofertadas nesta edição do Fies”, alertou o MEC.

