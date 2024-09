Saúde Água termal: veja 3 opções para hidratação da pele e dica de dermatologista

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

A água termal é uma aliada para quem busca hidratação e frescor, especialmente em dias quentes. (Foto: Reprodução)

A água termal é uma aliada para quem busca hidratação e frescor, especialmente em dias quentes, sendo adequada para todos os tipos de pele. Embora seu sucesso tenha ganhado força na última década com influenciadores do YouTube recomendando-a em rotinas de skincare e preparação para maquiagem, as águas termais já são comercializadas desde 1975.

Sua história remonta ainda mais longe, com registros de seu uso terapêutico desde a antiguidade, principalmente na Europa, onde suas propriedades calmantes e curativas eram aproveitadas em estações termais.

Embora pareça apenas água, a composição de tais substâncias é rica em minerais que oferecem benefícios significativos. Elementos como potássio, cálcio e magnésio atuam diretamente na hidratação, ajudando a restaurar a barreira cutânea e a suavizar irritações. Esses minerais também desempenham um papel antioxidante, combatendo os radicais livres e ajudando a prevenir o envelhecimento precoce.

Além de hidratar, as águas termais acalmam, sendo eficazes para aliviar inflamações e vermelhidão em peles sensíveis ou com tendência a acne.

A seguir, conheça algumas das opções mais bem avaliadas no mercado e confira dica de dermatologista sobre como utilizá-la para obter os melhores resultados.

Avène

Originária da estação termal de Avène, na França, é conhecida por suas propriedades calmantes e antiirritantes.

Sua composição inclui bicarbonato de cálcio e sílica, que ajudam a restaurar a barreira protetora da pele, suavizando e aliviando desconfortos causados por dermatites, rosácea e outras condições inflamatórias.

O que diz quem testou? “Essa água termal é a melhor que já usei! Ela realmente acalma a pele, e eu a aplico antes de qualquer outro cosmético, duas vezes ao dia. Tenho a pele super sensível, e só ela consegue reduzir a vermelhidão. É super refrescante. Costumo aplicá-la no couro cabeludo após tingir o cabelo. Não vivo sem.” – Tati, via Amazon.

La Roche-Posay

Extraída da cidade de La Roche-Posay, também na França, essa água possui o selênio, um mineral com forte ação protetora celular, em sua composição. O selênio ajuda a combater os radicais livres, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce e fortalecendo suas defesas naturais.

Além disso, a água possui propriedades calmantes, anti-inflamatórias e cicatrizantes, sendo indicada para auxiliar na recuperação da pele após procedimentos dermatológicos, como peelings e lasers, ou no alívio de irritações.

O que diz quem testou? “Minha pele ficou mais macia, hidratada e revitalizada. Estou amando usar essa água termal. Sempre utilizo após o banho, antes de fazer a maquiagem ou aplicar qualquer produto. Super recomendo!” – Vivian, via Beleza na Web.

Vichy

O produto é originário das fontes vulcânicas de Vichy, na França, e contém 15 minerais, incluindo ferro, magnésio e cálcio. Sua composição reforça a barreira da pele, auxiliando na regeneração e proteção contra agressões externas, como a poluição.

A água termal da marca é utilizada para acalmar e hidratar, sendo recomendada para peles sensíveis ou que passaram por procedimentos dermatológicos.

O que diz quem testou? “Para mim, é a melhor marca de água termal. Já usei as da Avène e da La Roche-Posay, e considero a da Vichy muito melhor no efeito que causa na pele. Ela proporciona um aspecto de lifting. O único ponto negativo em comparação com as outras é o spray, que já apresentou problemas para mim e sai em um jato mais grosso e localizado. As outras marcas têm um jato mais aberto e fino, o que facilita a aplicação. Mas, ainda assim, essa vale mais a pena.” – Andrieli, via Beleza na Web.

Forma correta

Qual é a melhor forma de aplicar a água termal? Na verdade, não há uma única forma correta de aplicar a água termal. Ela pode ser usada tanto na rotina de skincare como para aliviar queimaduras após um dia de praia, ou em outras partes do corpo para acalmar irritações e coceiras.

Para potencializar seus benefícios, a dermatologista Fernanda Nichelle recomenda: “Sempre oriento meus pacientes a mantê-la na geladeira, para que fique gelada, proporcionando uma sensação de conforto ainda maior.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

