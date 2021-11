Inter Aguirre ressalta partida ruim em derrota para o Juventude: “Poderíamos ter feito um jogo melhor”

Por Andrei Severo * | 11 de novembro de 2021

Diego Aguirre falou em entrevista coletiva após a derrota diante do Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter voltou a perder no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Juventude por 2 a 1 em Caxias do Sul estacionou o colorado na 7ª colocação. Após a partida, o técnico Diego Aguirre deu uma breve entrevista analisando o desempenho do seu time.

Para o treinador, o confronto foi muito equilibrado e destacou o fato de ter levado um gol de bola parada, algo que não ocorria há alguns jogos. “Estivemos perto de empatar no final, mas poderíamos ter feito um jogo melhor”, comentou o treinador.

O grande objetivo da temporada colorada é buscar a vaga direta para a Copa Libertadores. Aguirre garantiu que seu time tentará a vitória já na próxima partida. Apesar de ter conquistado apenas cinco pontos nos últimos 18, Aguirre destacou a campanha do Inter no segundo turno: “Até agora o Inter era o segundo melhor time. A realidade é que estamos em uma posição que merecemos”.

Nos minutos finais, o Inter teve a chance de empatar a partida em um pênalti analisado e negado pelo VAR. Mesmo com as contestações, o colorado foi derrotado na bola para os caxienses. Diego Aguirre respondeu sobre as críticas acerca do mau desempenho: “Eu aceito a cobrança, porque o Inter é um time grande e isso faz parte. Vamos ver no final onde o Inter estará para tirar conclusões se fomos bem ou não”.

