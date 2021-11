Inter Fora de casa, Inter perde de 2 a 1 para o Juventude pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

O Colorado saiu perdendo por dois gols de diferença, mas descontou no final do duelo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter perdeu de 2 a 1 para o Juventude, na noite desta quarta-feira (10), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Colorado saiu perdendo por dois gols de diferença, mas descontou no final do duelo, com finalização de Matheus Cadorini.

Dawhan e Paulo Victor, contra, marcaram para o time de Caxias do Sul, que, com o resultado, ganha fôlego para seguir lutando contra o rebaixamento. A vitória fez a equipe da Serra Gaúcha pular para o 17º lugar, com 33 pontos, apenas três atrás do primeiro time fora da degola, o Bahia. Já o Inter segue com 44 pontos e fica em sétimo na classificação.

Agora, o Colorado se prepara para encarar o Athletico Paranaense, neste sábado (13), no Beira-Rio. O próximo compromisso do Juventude será contra a Chapecoense, no domingo (14), fora de casa.

O jogo

A partida começou movimentada no Alfredo Jaconi, com Juventude e Internacional criando boas chances de abrir o placar. Aos quatro minutos, Palacios quase colocou o Colorado na frente, mas viu Michel fazer o desvio. O Ju respondeu com Wagner, logo em seguida, que cabeceou com perigo, mas para fora. Na marca dos 18, Ricardo Bueno soltou uma bomba e exigiu boa defesa de Marcelo Lomba, que salvou os visitantes. O goleiro do time gaúcho ainda fez outra importante intervenção mais tarde, aos 35, quando Castilho recebeu cruzamento da esquerda e finalizou para o gol. O confronto seguiu lá e cá, e o Inter criou a última chance antes da saída para o intervalo, aos 44, com Maurício. O meia recebeu de Palacios e chutou no canto direito de Douglas, mas acertou a trave.

As duas equipes seguiram com boa movimentação na volta do intervalo, se lançando ao ataque em busca do gol. Quem levou a melhor foi o Juventude, que largou na frente após Castilho cobrar falta na cabeça de Dawhan, que mandou para o fundo das redes. Já nos instantes finais, aos 40, Sorriso avançou pela esquerda e cruzou, Paulo Victor tentou fazer o corte, mas mandou contra o próprio patrimônio e ampliou a vantagem do Ju. O Inter descontou dois minutos depois, quando Paulo Victor cruzou na medida para Matheus Cadorini dar números finais ao confronto: 2 a 1.

Ficha técnica

– Juventude: Douglas Friedrich; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan (Paulo Henrique), Jadson, Wagner (Wescley) e Guilherme Castilho (Ricardinho); Sorriso e Ricardo Bueno (Capixaba). Técnico: Jair Ventura

– Internacional: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Boschilia), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Jhonny), Edenilson (Matheus Cadorini) e Mauricio (Gustavo Maia); Palacios (Heitor) e Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

– Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ), assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ); VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

